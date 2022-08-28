Корабли США зашли в Тайваньский пролив впервые со времени визита Пелоси

Согласно этим данным, в маневре принимают участие эсминцы Antietam и Chancellorsville. Он осуществляется в международных водах.

Ранее координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл на брифинге, посвященном ситуации вокруг Тайваня, заявлял о том, что США продолжат действовать в воздушном и морском пространстве, где это позволяет международное право.

По его словам, "это включает проведение стандартных проходов кораблей через Тайваньский пролив".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань 2 июля несмотря на угрозы со стороны Китая. Перед этим правительство Китая пригрозило "решительными мерами" в случае визита американской делегации.

Также Китай начал военные учения вокруг Тайваня с использованием современного оружия в частности, гиперзвуковых ракет DF-17 и истребителей-невидимок J-20. Тем временем Пекин начал игнорировать звонки от Пентагона, а Тайвань назвал военные учения Китая репетицией нападения.

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