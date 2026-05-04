В Коордштабе рассказали, сколько украинцев находится в плену с 2022 года

"Россия планировала захватить Киев за три дня, но силы безопасности и обороны наступление отбили. Однако заложниками ситуации стали гражданские и подразделения военнослужащих, которые оказались на пути продвижения российских войск. В плену с 2022 года сейчас находится более тысячи человек", - рассказал он.

Охрименко отметил, что Координационный штаб работает со страной-агрессором, чтобы вернуть эту категорию пленных в первую очередь.

Он подчеркнул, что плохое питание и медицинское обеспечение, а также системный садизм к украинским гражданским и военным сказывается.

"Мы понимаем, что эти люди должны быть в приоритете, потому что их ресурс исчерпывается", - заявил Охрименко.

Напомним, представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов ранее сообщал, что во время "пасхального обмена" Украина рассчитывала на возвращение большего количества граждан, однако российская сторона отклонила предложение.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, по состоянию на февраль 2026 года в российском плену находилось до 7 тысяч украинских военных, тогда как в украинском плену насчитывалось около 4 тысяч оккупантов.