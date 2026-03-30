США уже устанавливают контроль над Ормузским проливом, - Трамп

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран чуть ли не "умоляет" заключить сделку. В то же время, по его словам, Вашингтон уже устанавливает контроль над Ормузским проливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для C14 News Israel .

Ведущая Либби Алон рассказала, что у нее с президентом состоялся телефонный разговор. В ходе беседы она спросила, действительно ли Иран хочет заключить сделку или же Тегеран тянет, на что был получен такой ответ:

"Он ответил, что считает, что они действительно хотят договориться. Они, по сути, умоляют от этом. Он сказал, что любой, кто был бы разгромлен, захотел бы этого", - рассказала ведущая об ответе Трампа.

Далее она спросила, могут ли США взять под контроль Ормузский пролив, на что тот сказал: "Да, конечно. Это уже происходит".

Помимо этого американский лидер сообщил, что находится в "очень тесной" координации с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

На вопрос, есть ли у него какое-то послание для народа Израиля, Трамп сказал следующие слова:

"Я люблю Израиль, люблю народ Израиля и очень горжусь и рад их поддержке. Опрос, проведенный сегодня утром, показывает, что у меня 99% поддержки. Никто никогда не испытывал ничего подобного, поэтому я очень горжусь", - резюмировал президент США.