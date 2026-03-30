ua en ru
Пн, 30 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США уже устанавливают контроль над Ормузским проливом, - Трамп

03:48 30.03.2026 Пн
2 мин
Трамп считает, что Иран намерен заключить соглашение
aimg Эдуард Ткач
США уже устанавливают контроль над Ормузским проливом, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран чуть ли не "умоляет" заключить сделку. В то же время, по его словам, Вашингтон уже устанавливает контроль над Ормузским проливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для C14 News Israel.

Читайте также: Трамп намерен дать Ормузскому проливу свое имя, - СМИ

Ведущая Либби Алон рассказала, что у нее с президентом состоялся телефонный разговор. В ходе беседы она спросила, действительно ли Иран хочет заключить сделку или же Тегеран тянет, на что был получен такой ответ:

"Он ответил, что считает, что они действительно хотят договориться. Они, по сути, умоляют от этом. Он сказал, что любой, кто был бы разгромлен, захотел бы этого", - рассказала ведущая об ответе Трампа.

Далее она спросила, могут ли США взять под контроль Ормузский пролив, на что тот сказал: "Да, конечно. Это уже происходит".

Помимо этого американский лидер сообщил, что находится в "очень тесной" координации с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

На вопрос, есть ли у него какое-то послание для народа Израиля, Трамп сказал следующие слова:

"Я люблю Израиль, люблю народ Израиля и очень горжусь и рад их поддержке. Опрос, проведенный сегодня утром, показывает, что у меня 99% поддержки. Никто никогда не испытывал ничего подобного, поэтому я очень горжусь", - резюмировал президент США.

Ормузский пролив

Напомним, что после начала ударов США и Израиля по Ирану, Тегеран фактически заблокировал проход судов через Ормузский пролив, через который проходит 20% мирового запаса нефти.

На этом фоне пару дней назад глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон планирует запустить программу страхования судов в этом проливе. Речь идет о военном сопровождении танкеров с нефтью.

В СМИ тем временем была информация, что парламент Ирана практически разработал законопроект взимания платы за обеспечение безопасности судов, которые проходят через пролив.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Соединенные Штаты Америки Израиль Иран Дональд Трамп
Новости
