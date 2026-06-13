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Контракт для тыла: в Минобороны честно ответили, есть ли гарантия не попасть на "ноль"

08:00 13.06.2026 Сб
2 мин
Какие условия базового контракта для службы в тылу?
aimg Дмитрий Левицкий
Контракт для тыла: в Минобороны честно ответили, есть ли гарантия не попасть на "ноль" Фото: Минобороны рассказало о базовом контракте для ВСУ (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Минобороны запускает новые контракты для службы в армии. Один из них - базовый - предусматривает службу на должностях вне боевых частей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Что предусматривает базовый контракт

Такой вид контракта заключается на 24 месяца и предназначен для прохождения службы вне боевых частей.

Этот вариант подойдет людям, которые имеют ценную гражданскую специальность и не хотят непосредственно идти в бой.

Могут ли отправить на линию фронта

Гарантировать стопроцентное отсутствие боевых столкновений невозможно, отмечают в Минобороны. Из-за непредсказуемости войны могут возникнуть ситуации, когда тылового военнослужащего привлекут к выполнению боевых задач.

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В то же время за время пребывания на первой линии надбавки будут рассчитываться так же как в пехотно-штурмовом или боевом контрактах. Также военный имеет право самостоятельно перевестись на более рискованные виды контрактов.

Сколько платят тыловикам

Минимальная заработная плата на базовом контракте составляет 30 000 гривен в месяц. Система выплат формируется так:

  • "Базовая ставка" военнослужащего составляет 20 000 гривен.
  • За службу в тылу гарантированно выплачивается база и дополнительные 10 000 гривен.

За боевые задачи на пунктах управления или в штабах предусмотрены дополнительные финансовые вознаграждения.

За непосредственное участие в боевых действиях военный может получать максимум до 120 000 гривен в месяц.

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