Контракт для тыла: в Минобороны честно ответили, есть ли гарантия не попасть на "ноль"
Минобороны запускает новые контракты для службы в армии. Один из них - базовый - предусматривает службу на должностях вне боевых частей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Что предусматривает базовый контракт
Такой вид контракта заключается на 24 месяца и предназначен для прохождения службы вне боевых частей.
Этот вариант подойдет людям, которые имеют ценную гражданскую специальность и не хотят непосредственно идти в бой.
Могут ли отправить на линию фронта
Гарантировать стопроцентное отсутствие боевых столкновений невозможно, отмечают в Минобороны. Из-за непредсказуемости войны могут возникнуть ситуации, когда тылового военнослужащего привлекут к выполнению боевых задач.
В то же время за время пребывания на первой линии надбавки будут рассчитываться так же как в пехотно-штурмовом или боевом контрактах. Также военный имеет право самостоятельно перевестись на более рискованные виды контрактов.
Сколько платят тыловикам
Минимальная заработная плата на базовом контракте составляет 30 000 гривен в месяц. Система выплат формируется так:
- "Базовая ставка" военнослужащего составляет 20 000 гривен.
- За службу в тылу гарантированно выплачивается база и дополнительные 10 000 гривен.
За боевые задачи на пунктах управления или в штабах предусмотрены дополнительные финансовые вознаграждения.
За непосредственное участие в боевых действиях военный может получать максимум до 120 000 гривен в месяц.