Увольнение со службы начнется до конца года: кого из военных отпустят первыми

В Украине уже до конца года планируют начать увольнение со службы для части защитников в рамках реформы армии.

Об этом свидетельствует видео Министерства обороны Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram .

Как отметили в ведомстве, одним из ключевых вопросов сейчас является справедливость для тех украинских воинов, которые выполняют боевые задания с начала российского вторжения и проводят больше всего времени на боевых позициях.

"Для них до конца года начинаем постепенное увольнение со службы", - уточнили в Минобороны.

Более подробных деталей в ведомстве пока не раскрывают.

Реформа ВСУ

Напомним, еще месяц назад президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабную реформу армии.

В частности, в список изменений, которые планируется внедрить, вошли повышение зарплат для военных, новые видов контрактов, значительное увеличение выплат пехотинцам.

Отдельным пунктом была и поэтапное увольнение со службы для части украинских защитников.

К слову, на днях начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов прокомментировал возможность демобилизации украинских защитников.