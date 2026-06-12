Увольнение со службы начнется до конца года: кого из военных отпустят первыми
В Украине уже до конца года планируют начать увольнение со службы для части защитников в рамках реформы армии.
Об этом свидетельствует видео Министерства обороны Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.
Как отметили в ведомстве, одним из ключевых вопросов сейчас является справедливость для тех украинских воинов, которые выполняют боевые задания с начала российского вторжения и проводят больше всего времени на боевых позициях.
"Для них до конца года начинаем постепенное увольнение со службы", - уточнили в Минобороны.
Более подробных деталей в ведомстве пока не раскрывают.
Реформа ВСУ
Напомним, еще месяц назад президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабную реформу армии.
В частности, в список изменений, которые планируется внедрить, вошли повышение зарплат для военных, новые видов контрактов, значительное увеличение выплат пехотинцам.
Отдельным пунктом была и поэтапное увольнение со службы для части украинских защитников.
К слову, на днях начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов прокомментировал возможность демобилизации украинских защитников.
Он отметил, что массовое увольнение со службы пока что является невозможным, а демобилизацию рассматривают пока только для тех защитников, которые непрерывно воюют с начала полномасштабного вторжения россиян.
Более детально о новой реформе армии сегодня, 12 июня, рассказал глава украинского государства.