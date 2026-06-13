Контракт для тилу: в Міноборони чесно відповіли, чи є гарантія не потрапити на "нуль"

Міноборони запускає нові контракти для служби в армії. Один з них - базовий - передбачає службу на посадах поза бойовими частинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Що передбачає базовий контракт

Такий вид контракту укладається на 24 місяці та призначений для проходження служби поза бойовими частинами.

Цей варіант підійде людям, які мають цінний цивільний фах і не хочуть безпосередньо йти в бій.

Чи можуть відправити на лінію фронту

Гарантувати стовідсоткову відсутність бойових зіткнень неможливо, зазначають в Міноборони. Через непередбачуваність війни можуть виникнути ситуації, коли тилового військовослужбовця залучать до виконання бойових завдань.

Водночас за час перебування на першій лінії надбавки розраховуватимуться так само як у піхотно-штурмовому чи бойовому контрактах. Також військовий має право самостійно перевестись на більш ризиковані види контрактів.

Скільки платять тиловикам

Мінімальна заробітна плата на базовому контракті становить 30 000 гривень на місяць. Система виплат формується так:

"Базова ставка" військовослужбовця складає 20 000 гривень.

За службу в тилу гарантовано виплачується база та додаткові 10 000 гривень.

За бойові завдання на пунктах управління чи у штабах передбачені додаткові фінансові винагороди.

За безпосередню участь у бойових діях військовий може отримувати максимум до 120 000 гривень на місяць.