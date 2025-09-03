Контракт "18-24" станет доступным для других возрастных категорий: что известно

Что известно о расширении программы

"На базе контракта "18-24" будет предложен контракт для других возрастных категорий. А также для, возможно, уже мобилизованных граждан в рядах Вооруженных сил Украины. Этот контракт четко даст людям понимание сроков службы, возможности изменений, определенных льгот и так далее", - рассказал Палиса.

Добавим, что ранее Павел Палиса заявлял, что по "контракту 18-24" к армии могут присоединиться 800 тысяч украинцев, но это не закроет все потребности ВСУ.

Условия контракта 18-24

В этом году Министерство обороны Украины заявило о запуске контракта для граждан 18-24 лет, которые добровольно готовы идти служить, поскольку до 25-летнего возраста они не попадают под мобилизацию.

За контракт можно получить 1 миллион гривен - 200 тысяч сразу после подписания, а остальное - двумя выплатами во время службы. Минобороны уверяет, что таких добровольцев-контрактников демобилизуют после года службы.

В июле "Контракт 18-24" запустили для операторов дронов, которые будут служить в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе. Для них определили срок службы два года, а ежемесячное денежное обеспечение достигает 120 тысяч гривен, кроме этого предусмотрены доплаты за боевые задачи. Всего за год выплаты будут достигать около 2 миллионов гривен.

После окончания контракта человека не смогут мобилизовать в течение года, также он сможет в этот период выезжать за границу.

Добавим также, что в августе экспериментальный проект "Контракт 18-24" расширили на штатные должности, связанные с эксплуатацией беспилотных систем (БПС).