Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка

"Российские контингенты в странах Африки за последнее время увеличены дополнительно на 8 тысяч человек, и Россия пытается в каждой стране пребывания внедрить применение дронов через поставки, производство на месте и тренировки", - заявил Зеленский.

По его словам, по оценкам разведки, расширение такой милитарной активности России может неизбежно привести к модернизации и усилению террористических организаций, трансграничной преступности, нестабильности в критически важных с точки зрения миграции регионах мира.

"Важно совместно этому противодействовать - будем координироваться с партнерами", - добавил глава государства.

Россия усиливает влияние в Африке

Напомним, ранее сообщалось, что РФ открыла новый "Русский дом" в Республике Того. Проект позиционируют как гуманитарный, однако за культурной дипломатией кроются стратегические цели Кремля - распространение дезинформации и вербовка в ряды российской армии.