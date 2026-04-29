Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка

14:49 29.04.2026 Ср
2 мин
Какие риски для мира представляет увеличенный контингент РФ в Африке?
aimg Константин Широкун
Фото: РФ наращивает военный контингент в Африке (Getty Images)

Россияне активно усиливают свой африканский контингент как живой силой, так и дронами, что создает риски к усилению террористических организаций.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам отчета руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Луговского.

"Российские контингенты в странах Африки за последнее время увеличены дополнительно на 8 тысяч человек, и Россия пытается в каждой стране пребывания внедрить применение дронов через поставки, производство на месте и тренировки", - заявил Зеленский.

По его словам, по оценкам разведки, расширение такой милитарной активности России может неизбежно привести к модернизации и усилению террористических организаций, трансграничной преступности, нестабильности в критически важных с точки зрения миграции регионах мира.

"Важно совместно этому противодействовать - будем координироваться с партнерами", - добавил глава государства.

Россия усиливает влияние в Африке

Напомним, ранее сообщалось, что РФ открыла новый "Русский дом" в Республике Того. Проект позиционируют как гуманитарный, однако за культурной дипломатией кроются стратегические цели Кремля - распространение дезинформации и вербовка в ряды российской армии.

Параллельно Москва активизировала вербовку иностранцев для участия в войне против Украины. Так, 23 апреля на Харьковщине ликвидировали группу граждан Кении, которых Россия завербовала для боевых действий.

Ранее сообщалось, что РФ привлекла более тысячи кенийцев, используя туристические визы и обещания высоких зарплат. В Донецкой области также был ликвидирован наемник из Филиппин.

