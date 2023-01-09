Конституционный суд Болгарии решил проверить решение о помощи Украине

Конституционный суд Болгарии открыл дело по требованию полусотни народных представителей о признании неконституционными двух решений о введении военной и военно-технической поддержки Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vesti.
Дело было открыто по заявлению 50 депутатов от пророссийских партий – "Возрождение" и Болгарская социалистическая партия (БСП). Они требуют признать
Напомним, 23 декабря Болгария начала "логистическую операцию" по доставке военной помощи в Украину. Однако отказалась поставлять Украину снаряды и назвала причину.
Ранее мы сообщали, что украинские военные медики смогут пройти обучение в Болгарии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.