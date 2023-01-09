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Конституционный суд Болгарии решил проверить решение о помощи Украине

Фото: в Болгарии открыли дело по военной помощи Украине (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Конституционный суд Болгарии открыл дело по требованию полусотни народных представителей о признании неконституционными двух решений о введении военной и военно-технической поддержки Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vesti.

Дело было открыто по заявлению 50 депутатов от пророссийских партий – "Возрождение" и Болгарская социалистическая партия (БСП). Они требуют признать

Напомним, 23 декабря Болгария начала "логистическую операцию" по доставке военной помощи в Украину. Однако отказалась поставлять Украину снаряды и назвала причину.

Ранее мы сообщали, что украинские военные медики смогут пройти обучение в Болгарии.

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