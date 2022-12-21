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Украинские военные медики пройдут обучение в Болгарии

Новина українською →
Болгария, Среда 21 декабря 2022 18:34
Украинские военные медики пройдут обучение в Болгарии Фото: украинские военные медики пройдут обучение в Болгарии (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

По приглашению Министра обороны Украины Алексея Резникова Украину посетил Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов. В ходе встречи они обсудили военную и военно-техническую помощь, которую Болгария намерена предоставить для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Болгарии.

Болгария планирует бесплатно предоставить вооружение и боеприпасы, а также принять участие в учебной миссии ЕС EUMAM. Ожидается, что около 50 болгарских военных примут участие в учениях на территории ЕС или в самой Болгарии.

Также министерство предлагает проводить ежегодную подготовку до 60 боевых медиков Вооруженных сил Украины на их территории.

"Хочу поблагодарить за возможность обсудить дальнейшее двустороннее сотрудничество. Болгария категорически поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Наша страна не признает аннексию суверенных украинских территорий. У нас отличные двусторонние отношения, основанные на глубоких исторических и культурных связях с украинским народом", - сказал Стоянов.

Он также напомнил, что с начала российской вооруженной агрессии Болгария предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму 448 миллионов львов (243 млн долларов) и помощь в виде 2 тысяч касок и 2 тысячи бронежилетов, 350 аптечек, 5 тысяч комплектов зимней одежды и 5 тысяч пар зимней обуви.

Напомним, парламент Болгарии одобрил соглашение с Украиной о поставках вооружения, военной техники и боеприпасов.

Ранее мы писали, что 9 декабря болгарский парламент утвердил перечень вооружений для помощи Украине.

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