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Конституційний суд Болгарії вирішив перевірити рішення про допомогу Україні

Фото: в Болгарії відкрили справу щодо військової допомоги Україні (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Конституційний суд Болгарії відкрив справу щодо вимоги півсотні народних представників щодо визнання неконституційними двох рішень про введення військової та військово-технічної підтримки Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vesti.

Справу було відкрито за заявою 50 депутатів від проросійських партій – "Відродження" та Болгарська соціалістична партія (БСП). Вони вимагають визнати

Нагадаємо, 23 грудня Болгарія розпочала "логістичну операцію" по доставці військової допомоги в Україну. Проте відмовилась постачати Україні снаряди та назвала причину.

Раніше ми повідомляли, що українські військові медики зможуть пройти навчання в Болгарії.

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