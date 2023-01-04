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Болгария отказалась поставлять Украине снаряды и назвала причину

Новина українською →
София, Среда 04 января 2023 22:44
Болгария отказалась поставлять Украине снаряды и назвала причину Фото: Болгария отказалась поставлять Украине снаряды (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Украина попросила правительство Болгарии предоставить Украине боеприпасы. Однако у Софии нет возможности их передать, потому что Болгария не имеет в достаточном количестве снарядов.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Nova.

Он заявил, что Болгария не экспортирует вооружение и технику за пределами перечня, утвержденного решением парламента.

"Мы не хотим, чтобы временное правительство было похоже на правительство (предыдущее правительство Кирилла Петкова), которое раздало болгарское оружие и оставило болгарскую армию без необходимого снаряжения", - заявил Стоянов.

Он также сообщил, что Украина обращалась с просьбой предоставить вооружение, которое не входило в утвержденный перечень.

"Министр обороны Украины попросил что-то конкретное, чего нет в договоре и чего у нас нет и не может быть предоставлено. У нас нет достаточного количества. Речь идет не о С-300. Речь идет о боеприпасах", - заявил министр, добавив, что во время переговоров речь шла и о бронетехнике.

При этом он подчеркнул, что стороны не согласовали конкретно, что будет предоставлено дополнительно.

"То, что дается Украине, происходит в соответствии с решением Национального собрания", - добавил Стоянов.

Напомним, парламент Болгарии одобрил соглашение с Украиной о поставках вооружения, военной техники и боеприпасов.

Кроме того, 9 декабря болгарский парламент утвердил перечень вооружений для помощи Украине.

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