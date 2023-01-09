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Конституционный суд Болгарии решил проверить решение о помощи Украине

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Болгария, Понедельник 09 января 2023 19:28
Конституционный суд Болгарии решил проверить решение о помощи Украине Фото: в Болгарии открыли дело по военной помощи Украине (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Конституционный суд Болгарии открыл дело по требованию полусотни народных представителей о признании неконституционными двух решений о введении военной и военно-технической поддержки Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vesti.

Дело было открыто по заявлению 50 депутатов от пророссийских партий – "Возрождение" и Болгарская социалистическая партия (БСП). Они требуют признать неконституционными два решения Народного собрания о введении военной и военно-технической поддержки Украины от 3 ноября 2022 года и 9 декабря 2022 года.

Запрос основан на том, что решения по их словам "нарушили принцип разделения властей" и являются прямым вмешательством законодательной власти в полномочия исполнительной власти.

Примечательно, что решение от 3 января также содержит "усиление обороноспособности Болгарии". Об этом стало известно из сообщения, обнародованного на сайте суда.

Напомним, 23 декабря Болгария начала "логистическую операцию" по доставке военной помощи в Украину. Однако отказалась поставлять Украину снаряды и назвала причину.

Ранее мы сообщали, что украинские военные медики смогут пройти обучение в Болгарии.

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