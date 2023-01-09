Конституционный суд Болгарии решил проверить решение о помощи Украине

Конституционный суд Болгарии открыл дело по требованию полусотни народных представителей о признании неконституционными двух решений о введении военной и военно-технической поддержки Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vesti .

Дело было открыто по заявлению 50 депутатов от пророссийских партий – "Возрождение" и Болгарская социалистическая партия (БСП). Они требуют признать неконституционными два решения Народного собрания о введении военной и военно-технической поддержки Украины от 3 ноября 2022 года и 9 декабря 2022 года.

Запрос основан на том, что решения по их словам "нарушили принцип разделения властей" и являются прямым вмешательством законодательной власти в полномочия исполнительной власти.