Конституционный суд Болгарии решил проверить решение о помощи Украине
Конституционный суд Болгарии открыл дело по требованию полусотни народных представителей о признании неконституционными двух решений о введении военной и военно-технической поддержки Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vesti.
Дело было открыто по заявлению 50 депутатов от пророссийских партий – "Возрождение" и Болгарская социалистическая партия (БСП). Они требуют признать неконституционными два решения Народного собрания о введении военной и военно-технической поддержки Украины от 3 ноября 2022 года и 9 декабря 2022 года.
Запрос основан на том, что решения по их словам "нарушили принцип разделения властей" и являются прямым вмешательством законодательной власти в полномочия исполнительной власти.
Примечательно, что решение от 3 января также содержит "усиление обороноспособности Болгарии". Об этом стало известно из сообщения, обнародованного на сайте суда.
Напомним, 23 декабря Болгария начала "логистическую операцию" по доставке военной помощи в Украину. Однако отказалась поставлять Украину снаряды и назвала причину.
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