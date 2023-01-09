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Конституційний суд Болгарії вирішив перевірити рішення про допомогу Україні

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Болгарія, Понеділок 09 січня 2023 19:28
Конституційний суд Болгарії вирішив перевірити рішення про допомогу Україні Фото: в Болгарії відкрили справу щодо військової допомоги Україні (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Конституційний суд Болгарії відкрив справу щодо вимоги півсотні народних представників щодо визнання неконституційними двох рішень про введення військової та військово-технічної підтримки Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vesti.

Справу було відкрито за заявою 50 депутатів від проросійських партій – "Відродження" та Болгарська соціалістична партія (БСП). Вони вимагають визнати неконституційними два рішення Народних зборів про введення військових та військово-технічних підтримки України від 3 листопада 2022 року та 9 грудня 2022 року.

Запит грунтується на тому, що рішення за їх словами "порушили принцип поділу влади" та є прямим втручанням законодавчої влади у повноваження виконавчої влади.

Примітно, що рішення від 3 січня також містить "посилення обороноздатності Болгарії". Про це стало відомо з повідомлення, оприлюдненого на сайті суду.

Нагадаємо, 23 грудня Болгарія розпочала "логістичну операцію" по доставці військової допомоги в Україну. Проте відмовилась постачати Україні снаряди та назвала причину.

Раніше ми повідомляли, що українські військові медики зможуть пройти навчання в Болгарії.

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