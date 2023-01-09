Конституційний суд Болгарії вирішив перевірити рішення про допомогу Україні

Конституційний суд Болгарії відкрив справу щодо вимоги півсотні народних представників щодо визнання неконституційними двох рішень про введення військової та військово-технічної підтримки Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vesti .

Справу було відкрито за заявою 50 депутатів від проросійських партій – "Відродження" та Болгарська соціалістична партія (БСП). Вони вимагають визнати неконституційними два рішення Народних зборів про введення військових та військово-технічних підтримки України від 3 листопада 2022 року та 9 грудня 2022 року.

Запит грунтується на тому, що рішення за їх словами "порушили принцип поділу влади" та є прямим втручанням законодавчої влади у повноваження виконавчої влади.