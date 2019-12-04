У Конгресі США схвалили доповідь щодо імпічменту Трампа

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Конгрес перейшов до нового етапу розслідування в рамках імпічменту

Комітет з питань розвідки Конгресу Сполучених Штатів Америки (США) схвалив доповідь щодо результатів розслідування в рамках імпічменту Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Як повідомляється, у вівторок, 3 грудня, комітет з питань розвідки Палати представників розглянув та схвалив 300-сторінкову доповідь за результатами розслідування в рамках імпічменту Трампа.

Зазначається, що схвалення документу завершує етап встановлення фактів у розслідуванні в рамках імпічменту глави Білого дому та направляє доповідь на розгляд в комітет з питань правосуддя.

Комітет з питань правосуддя почне аналізувати доповідь з 4 грудня, після чого складе статті імпічменту, які будуть винесені на голосування Конгресу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в опублікованій доповіді за результатами розслідування щодо імпічменту Трампа йдеться про те, що президент США зловживав владою та здійснював тиск на Україну. Доповідь за результатами розслідування була опублікована вчора, 3 грудня.

Відомо, що у вересні в американському Конгресі ініціювали початок процедури імпічменту президента Трампа через телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Главу Білого дому звинувачують в тиску на Україну з метою розслідування діяльності газової компанії Burisma, до ради директорів якої входив Хантер Байден.