ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Конгресі США схвалили доповідь щодо імпічменту Трампа

Новини » Політика     04.12.2019 - 09:53
У Конгресі США схвалили доповідь щодо імпічменту Трампа
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Конгрес перейшов до нового етапу розслідування в рамках імпічменту

Комітет з питань розвідки Конгресу Сполучених Штатів Америки (США) схвалив доповідь щодо результатів розслідування в рамках імпічменту Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Як повідомляється, у вівторок, 3 грудня, комітет з питань розвідки Палати представників розглянув та схвалив 300-сторінкову доповідь за результатами розслідування в рамках імпічменту Трампа.

Зазначається, що схвалення документу завершує етап встановлення фактів у розслідуванні в рамках імпічменту глави Білого дому та направляє доповідь на розгляд в комітет з питань правосуддя.

Комітет з питань правосуддя почне аналізувати доповідь з 4 грудня, після чого складе статті імпічменту, які будуть винесені на голосування Конгресу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в опублікованій доповіді за результатами розслідування щодо імпічменту Трампа йдеться про те, що президент США зловживав владою та здійснював тиск на Україну. Доповідь за результатами розслідування була опублікована вчора, 3 грудня.

Відомо, що у вересні в американському Конгресі ініціювали початок процедури імпічменту президента Трампа через телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Главу Білого дому звинувачують в тиску на Україну з метою розслідування діяльності газової компанії Burisma, до ради директорів якої входив Хантер Байден.

У Білому домі відреагували на опубліковану доповідь про імпічмент Трампа Трамп використовує мита в якості тиску на Китай і ЄС
Новини України Конгресс СШАДональд Трампдокладімпічмент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся