ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Конгрессе США одобрили доклад об импичменте Трампа

Новости » Политика     04.12.2019 - 09:53
В Конгрессе США одобрили доклад об импичменте Трампа
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Конгресс перешел к новому этапу расследования в рамках импичмента

Комитет по вопросам разведки Конгресса Соединенных Штатов Америки (США) одобрил доклад о результатах расследования в рамках импичмента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Как сообщается, во вторник, 3 декабря, комитет по вопросам разведки Палаты представителей рассмотрел и одобрил 300-страничный доклад по результатам расследования в рамках импичмента Трампа.

Отмечается, что принятие документа завершает этап установления фактов в расследовании в рамках импичмента главы Белого дома и направляет доклад на рассмотрение в комитет по вопросам правосудия.

Комитет по вопросам правосудия начнет анализировать доклад с 4 декабря, после чего составит статьи импичмента, которые будут вынесены на голосование Конгресса.

Напомним, ранее сообщалось, что в опубликованном докладе по результатам расследования об импичменте Трампа говорится о том, что президент США злоупотреблял властью и осуществлял давление на Украину. Доклад по результатам расследования был опубликован вчера, 3 декабря.

Известно, что в сентябре в американском Конгрессе инициировали начало процедуры импичмента президента Трампа из-за телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Главу Белого дома обвиняют в давлении на Украину с целью расследования деятельности газовой компании Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

В Белом доме отреагировали на опубликованный доклад об импичменте Трампа Трамп использует пошлины в качестве давления на Китай и ЕС
Новости Украины Конгресс СШАДональд Трампдокладимпичмент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь