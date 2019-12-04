В Конгрессе США одобрили доклад об импичменте Трампа

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Конгресс перешел к новому этапу расследования в рамках импичмента

Комитет по вопросам разведки Конгресса Соединенных Штатов Америки (США) одобрил доклад о результатах расследования в рамках импичмента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Как сообщается, во вторник, 3 декабря, комитет по вопросам разведки Палаты представителей рассмотрел и одобрил 300-страничный доклад по результатам расследования в рамках импичмента Трампа.

Отмечается, что принятие документа завершает этап установления фактов в расследовании в рамках импичмента главы Белого дома и направляет доклад на рассмотрение в комитет по вопросам правосудия.

Комитет по вопросам правосудия начнет анализировать доклад с 4 декабря, после чего составит статьи импичмента, которые будут вынесены на голосование Конгресса.

Напомним, ранее сообщалось, что в опубликованном докладе по результатам расследования об импичменте Трампа говорится о том, что президент США злоупотреблял властью и осуществлял давление на Украину. Доклад по результатам расследования был опубликован вчера, 3 декабря.

Известно, что в сентябре в американском Конгрессе инициировали начало процедуры импичмента президента Трампа из-за телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Главу Белого дома обвиняют в давлении на Украину с целью расследования деятельности газовой компании Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден.