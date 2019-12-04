Трамп використовував владу для тиску на Україну, - звіт про імпічмент

Трамп тиснув на Україну, щоб ініціювати розслідування проти колишнього віце-президента Джо Байдена
Президент США Дональд Трамп використовував повноваження у незаконний спосіб для отримання вигоди в президентських перегонах. Про це йдеться у проекті звіту за результатами розслідування щодо імпічменту Трампа, опублікованому на офіційному сайті Комітету.
Зазначається, що президент США використовував владу для тиску на Україну, щоб ініціювати розслідування проти колишнього віце-президента Джо Байдена.
"Докази є чіткими, що президент Трамп використовував владу свого кабінету для тиску на Україну, щоби ініціювати розслідування проти свого політичного суперника, колишнього віце-президента Джо Байдена", - зазначається в заяві.
Крім того, наголошується, що зібрані докази розвінчують теорію змови про те, що нібито Україна, а не Росія втручалася у вибори 2016 року.
"Також очевидними є докази, що президент Трамп обумовив офіційні дії від публічного оголошення (українською стороною – ред.) цього розслідування: очікуваного візиту до Білого дому, а також критично важливої військової допомоги США, необхідної Україні для боротьби з російським ворогом", - наголошується в заяві.
Нагадаємо, комітет з розвідки Палати представників Сполучених Штатів опублікував доповідь про імпічмент президента США з обвинуваченням Дональда Трампа у зловживанні владою.
Як відомо, у вересні президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.
Крім того, процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа планують завершити розслідувати в Конгресі до Різдва, 25 грудня. У Палаті представників планують, щоб Сенат почав розгляд імпічменту з початку 2020 року.