Трамп використовував владу для тиску на Україну, - звіт про імпічмент

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп тиснув на Україну, щоб ініціювати розслідування проти колишнього віце-президента Джо Байдена

Президент США Дональд Трамп використовував повноваження у незаконний спосіб для отримання вигоди в президентських перегонах. Про це йдеться у проекті звіту за результатами розслідування щодо імпічменту Трампа, опублікованому на офіційному сайті Комітету.

Зазначається, що президент США використовував владу для тиску на Україну, щоб ініціювати розслідування проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

"Докази є чіткими, що президент Трамп використовував владу свого кабінету для тиску на Україну, щоби ініціювати розслідування проти свого політичного суперника, колишнього віце-президента Джо Байдена", - зазначається в заяві.

Крім того, наголошується, що зібрані докази розвінчують теорію змови про те, що нібито Україна, а не Росія втручалася у вибори 2016 року.