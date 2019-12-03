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У США опубліковали доповідь про імпічмент Трампа

Новини » Політика     03.12.2019 - 22:14
У США опубліковали доповідь про імпічмент Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com)

Доповідь в значній мірі заснований на 17 допитах свідків

Комітет з розвідки Палати представників Сполучених Штатів опублікував доповідь про імпічмент президента США з обвинуваченням Дональда Трампа у зловживанні владою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Доповідь Демократичної партії в значній мірі заснований на 17 допитах свідків, які були проведені протягом останніх декількох місяців, у тому числі 12 на двотижневих публічних слуханнях, з показаннями, в яких докладно викладалися тривалі зусилля, зроблені особистим адвокатом президента Рудольфом Джуліані, щоб повалити посла США в Україні Марі Йованович, а потім підштовхнути владу України, щоб оголосити про розслідування політичних конкурентів президента

Очікується, що висновки доповіді про Україну і обструкції Конгресу будуть включені в статтю про імпічмент.

Документ був затверджений у вівторок ввечері, 3 грудня, і поклав початок наступного етапу імпічменту - дебатів демократів і консерваторів у Судовому комітеті Палати представників.

В ході дебатів буде вирішено, чи направляти проект статей про імпічмент Дональда Трампа в Палату представників на голосування. Якщо більшість проголосує за прийняття статей про імпічмент, Трамп позбудеться посади президента. Після справу буде передано в Сенат для судового розгляду.

Нагадаємо, у вересні президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.

Крім того, процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа планують завершити розслідувати в Конгресі до Різдва, 25 грудня. У Палаті представників планують, щоб Сенат почав розгляд імпічменту з початку 2020 року.

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