У Конгресі допитають чиновника, який був присутній під час розмови Трампа і Зеленського

Високопоставлений співробітник Ради національної безпеки США підполковник Александер Віндман дасть свідчення в Конгресі в рамках розслідування про імпічмент Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN.

Як зазначається, Александер Віндман - перший свідок, який безпосередньо був присутній в Овальному кабінеті під час розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я не думав, що було доцільно вимагати, щоб іноземний уряд розслідувало дії громадянина США, і я був занепокоєний щодо наслідків підтримки України з боку уряду США", - говорить він.

За джерелами видання, Віндман планує розповісти, що він повідомив про телефонний дзвінок Трампа із Зеленського головному юристу Ради нацбезпеки після прослуховування розмови з ситуаційної кімнати Білого дому разом з іншими представниками національної безпеки США.

"Я усвідомив, що якби Україна продовжила розслідування щодо Байдена і "Бурісм", це, ймовірно, було б витлумачено як підкилимна гра, яка, безсумнівно, призведе до того, що Україна втратить двопартійну підтримку, яку вона досі отримувала" , - сказав він.

Нагадаємо, колишній заступник екс-радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона Чарльз Купперман відмовився давати свідчення перед Конгресом у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа, незважаючи на повістку.

Також РБК-Україна писало, що співробітник Держдепу по Україні Філіп Рікер дав свідчення в Конгресі. Він сказав, що не знає про затримку військової допомоги Україні.

РБК-Україна писало, що в цьому році Зеленський і Трамп провели зустріч у Вашингтоні. Після неї Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови двох лідерів після перемоги партії "Слуга народу" на парламентських виборах в Україні.

У ході цієї розмови стало відомо, що Трамп намагався тиснути на Зеленського, щоб той почав розслідування проти сина Байдена. У зв'язку з цим Трамп заморозив військову допомогу Україні. У США, після публікації цієї стенограми, Трампу заявили про початок імпічменту.