В Конгрессе допросят присутствующего во время разговора Трампа и Зеленского чиновника

Высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александер Виндман даст показания в Конгрессе в рамках расследования о импичменте Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, Александер Виндман - первый свидетель, который непосредственно присутствовал в Овальном кабинете во время разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я не думал, что было бы целесообразно требовать, чтобы иностранное правительство расследовало действия гражданина США, и я был обеспокоен о последствиях поддержки Украины со стороны правительства США", - говорит он.

По источникам издания, Виндман планирует рассказать, что он сообщил о телефонном звонке Трампа с Зеленским главному юристу Совета нацбезопасности после прослушивания разговора из ситуационной комнаты Белого дома вместе с другими представителями национальной безопасности США.

"Я осознал, что если бы Украина продолжила расследование относительно Байдена и "Бурисм", это, вероятно, было бы истолковано как подковерная игра, которая, несомненно, приведет к тому, что Украина потеряет двухпартийную поддержку, которую она до сих пор получала" , - сказал он.

Напомним, бывший заместитель экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона Чарльз Купперман отказался давать показания перед Конгрессом в деле об импичменте президента США Дональда Трампа, несмотря на повестку.

РБК-Украина писало, что сотрудник Госдепа по Украине Филип Рикер дал показания в Конгрессе. Он сказал, что не знает о задержке военной помощи Украине.

РБК-Украина писало, что в этом году Зеленский и Трамп провели встречу в Вашингтоне. После нее Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора двух лидеров после победы партии "Слуга народу" на парламентских выборах в Украине.

В ходе этой беседы стало известно, что Трамп пытался давить на Зеленского, чтобы тот начал расследование против сына Байдена. В зсвязи с этим Трамп заморозил военную помощь Украине. В США, после публикации этой стенограммы, Трампу заявили о начале импичмента.