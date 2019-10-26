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Співробітник Держдепу по Україні дав свідчення у Конгресі

Новини » Політика    26.10.2019 - 23:58
Співробітник Держдепу по Україні дав свідчення у Конгресі
Фото: Філіп Рікер (з відкритих джерел)

Рікер сказав, що не знає про затримку допомоги Україні

Високопоставлений співробітник Держдепартаменту США Філіп Рікер дав свідчення в декількох комітетах Палати представників у справі про імпічмент президенту Дональду Трампу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Рікер контролює дипломатичні відносини США з 50 країнами, включаючи Росію і Україну. Під час слухань 26 жовтня він заявив, що йому нічого не було відомо про те, що в червні-серпні Трамп міг затримати надання допомоги Україні для надання тиску на президента Володимира Зеленського.

За інформацією джерела видання, Рікер знав про затримку з наданням допомоги, але не знав причини цього. Питаннями відносин з Україною займався спецпредставник Держдепартаменту Курт Волкер, глава дипмісії США в Києві Вільям Тейлор, посол США в ЄС Гордон Сондленд і заступник помічника держсекретаря Джордж Кент.

"Він знав, що Волкер, Сондленд і Кент займалися цим, працювали з цим на щоденній основі... Його погляд на це полягав в тому, що він повинен дозволити цим людям займатися своєю роботою", - розповідає джерело.

Раніше повідомлялося, що Рікер планував розповісти на закритих слуханнях у Палаті представників Конгресу США про те, що держсекретар Майкл Помпео виступав проти підтримки колишнього посла США в Україні Марі Йованович.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що не знає тимчасово повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора після того, як він розповів конгресменам, що адміністрація Трампа поставила умовою підтримки України публічне оголошення президента Володимира Зеленського про розслідування щодо компанії Burisma, в якій працював син колишнього віце-президента США Джо Байдена.

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