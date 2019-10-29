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Конгрес проголосує за резолюцію про імпічмент Трампа у четвер

Новини » Політика    29.10.2019 - 00:51
Конгрес проголосує за резолюцію про імпічмент Трампа у четвер
Фото: Конгрес США (roskam.house.gov)

Це буде перше офіційне голосування з процедури у Палаті представників

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки проголосує за резолюцію про імпічмент президента США Дональда Трампа у четвер, 31 жовтня. Про це повідомила спікер палати представників Ненсі Пелосі, передає РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Як зазначає видання, резолюція зокрема встановить порядок публічних слухань і дозволить публікацію записів допитів свідків.

Член палати представників Джим Макговерн (від штату Массачусетс) повідомив, що представить резолюцію цього тижня, щоб "забезпечити прозорість" розслідування імпічменту.

Це буде перше офіційне голосування з процедури в Палаті представників.

Зараз члени Демократичної партії в Палаті представників Конгресу проводять розслідування в рамках імпічменту Трампа, при цьому республіканці звинувачують їх у тому, що процес не був оформлений належним чином, із винесенням на загальне голосування.

Водночас Пелосі стверджує, що в цьому немає необхідності, оскільки комітети й так володіють усіма необхідними повноваженнями для розслідування.

Нагадаємо, раніше колишній заступник екс-радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона Чарльз Купперман відмовився давати свідчення перед Конгресом у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа, незважаючи на повістку.

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