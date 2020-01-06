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Конгрес розгляне обмеження військових повноважень Трампа щодо Ірану

Новини » Політика     06.01.2020 - 13:39
Конгрес розгляне обмеження військових повноважень Трампа щодо Ірану
Фото: Конгрес США (wikimedia.org)

Палата представників Конгресу розгляне відповідний проект резолюції

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки розгляне резолюцію щодо обмеження військових дій глави держави Дональда Трампа щодо Ірану. Про це свідчить заява спікера Палати представників Ненсі Пелосі, передає видання DW.

Згідно з документом, без подальшого дозволу Конгресу військові дії Білого дому щодо Ірану повинні бути припинені протягом 30 днів. Ця резолюція аналогічна тій, яку представив у Сенаті демократ Тім Кейн.

Пелосі підкреслила, що авіаудар, здійснений за наказом Трампа в Багдаді, внаслідок якого був вбитий іранський генерал Касем Сулеймані, поставив під загрозу американських військовослужбовців та дипломатів, а також загрожує серйозною ескалацією у відносинах з Іраном. Конгрес занепокоєний, що такі дії адміністрація Трампа здійснила без консультацій з ним.

Так, політичні оглядачі допускають, що резолюцію може підтримати Палата представників Конгресу, де більшість мають демократи. Однак незрозуміло, чи підтримає її Сенат, який контролюють республіканці.

Нагадаємо, раніше Трамп повідомив Конгрес про те, що Вашингтон може непропорційно відповісти на атаку з боку Ірану. Він підкреслив, що таке офіційне повідомлення не передбачається, але він все ж його робить.

Як писало РБК-Україна, американський президент пригрозив завдати "швидкий і сильний удар" по 52 об'єктах на території Ірану. Зокрема, до цього переліку були включені об'єкти культури. Удар по об'єктах Ірану, за словами Трампа, відбудеться в разі нападу Тегерана на американців.

Пізніше американський лідер заявив, що Сполучені Штати застосують нове озброєння, на яке було витрачено 2 трильйони доларів, в разі агресивних дій проти американських військових з боку Тегерана. Президент США підкреслив, що вдарить по Ірану без жодних вагань.

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