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Конгресс рассмотрит ограничение военных полномочий Трампа по Ирану

Новости » Политика     06.01.2020 - 13:39
Конгресс рассмотрит ограничение военных полномочий Трампа по Ирану
Фото: Конгресс США (wikimedia.org)

Палата представителей Конгресса рассмотрит соответствующий проект резолюции

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки рассмотрит резолюцию по ограничению военных действий главы государства Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом свидетельствует заявление спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, передает издание DW.

Согласно документу, без дальнейшего разрешения Конгресса военные действия Белого дома в отношении Ирана должны быть прекращены в течение 30 дней. Эта резолюция аналогична той, которую представил в Сенате демократ Тим ​​Кейн.

Пелоси подчеркнула, что авиаудар, осуществленный по приказу Трампа в Багдаде, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани, поставил под угрозу американских военнослужащих и дипломатов, а также грозит серьезной эскалацией в отношениях с Ираном. Конгресс обеспокоен, что такие действия администрация Трампа осуществила без консультаций с ним.

Так, политические обозреватели допускают, что резолюцию может поддержать Палата представителей Конгресса, где большинство имеют демократы. Однако непонятно, поддержит ли ее Сенат, который контролируют республиканцы.

Напомним, ранее Трамп уведомил Конгресс о том, что Вашингтон может непропорционально ответить на атаку со стороны Ирана. Он подчеркнул, что такое официальное сообщение не предвидится, но он все же его делает.

Как писало РБК-Украина, американский президент пригрозил нанести "быстрый и сильный удар" по 52 объектам на территории Ирана. В частности, в этот перечень были включены объекты культуры. Удар по объектам Ирана, по словам Трампа, произойдет в случае нападения Тегерана на американцев.

Позже американский лидер заявил, что Соединенные Штаты применят новое вооружение, на которое было потрачено 2 триллиона долларов, в случае агрессивных действий против американских военных со стороны Тегерана. Президент США подчеркнул, что ударит по Ирану без колебаний.

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