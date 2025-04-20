Конгрессмен США высмеял перемирие и назвал Путина военным преступником
Американский конгрессмен Джо Уилсон назвал российского диктатора Владимира Путина циничным лжецом, а пасхальное перемирие - фейком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу конгрессмена в соцсети X.
Член Палаты представителей от Республиканской партии жестко раскритиковал заявление Путина касательно так называемого "пасхального перемирия" в Украине.
Уилсон назвал российского лидера военным преступником и обвинил его в циничном обмане.
"Военный преступник Путин напоминает нам о своей полной и абсолютной распущенности и пренебрежении к человеческой жизни, бомбя детские площадки, христианские пекарни и объявляя фейковое пасхальное перемирие, продолжая вторжение, которое он начал и может закончить уже сегодня", - написал Уилсон.
Конгрессмен также заявил, что история запомнит Путина как "жалкого и слабого человека".
Пасхальное перемирие РФ
Российский диктатор Владимир Путин объявил перемирие на фронте по случаю Пасхи. Режим прекращения огня должен длиться 30 часов - с 18:00 субботы 19 апреля, до полуночи с воскресенья на понедельник, 21 апреля.
Силам обороны дали команду прекратить наступательные боевые действия, но позволили зеркально отвечать на нарушение россиянами перемирия.
На фронте наблюдается только уменьшение количества боев.
В ЕС с недоверием отнеслись к перемирию Путина и призвали полностью остановить войну.
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