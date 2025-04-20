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Путин приказал уменьшить количество боев, но не везде, - Зеленский

Воскресенье 20 апреля 2025 00:13
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Путин приказал уменьшить количество боев, но не везде, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Российский диктатор Владимир Путин приказал уменьшить количество боевых действий на фронте, однако заявление о "перемирии" не касается Курской и Белгородской областей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Фиксируем реальную ситуацию на всех направлениях. Курская и Белгородская область - на эту территорию пасхальные заявления Путина не распространились. Боевые действия продолжаются, российские удары продолжаются. На части направлений на фронте также продолжает звучать российская артиллерия, а не обещание тишины от российского руководителя. Применяются российские дроны. На части направлений тише", - проинформировал президент.

Зеленский добавил, что действия Украины будут зеркальными, а предложение 30-дневной полной и безусловной тишины лежит на столе, и ответ на него должны дать в Москве. Он отметил, что наша страна вместе с партнерами готова максимально конструктивно двигаться к миру. Однако нужна соответствующая готовность России.

В то же время президент подтвердил, что керосин Кремля действительно приказал уменьшить количество боев на фронте.

"Самое главное - сейчас очевидно, кто на самом деле был причиной войны все это время. Как только Путин действительно приказал уменьшить количество и жестокость ударов, боевых действий и убийств стало меньше. Единственный источник этой войны и ее затягивания - в России", - написал Зеленский.

Президент Украины добавил, что ожидает обновления информации с фронта в докладах в 00:00.

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