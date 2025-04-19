"Украина будет действовать зеркально": Зеленский согласился на перемирие Путина

Если Российская Федерация готова к полной тишине на фронте, Украина будет действовать зеркально - так, как будет с российской стороны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

Глава государства отметил, что предложение формата полного и безусловно прекращения огня на 30 суток уже 39 дней остается без ответа России. Украина восприняла предложение США положительно, а Москва отрицательно. Однако если РФ готова к тишине, ответ будет зеркальным.

"Если сейчас Россия внезапно готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально - так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля в дальнейшем. Это и покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс", - говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что по состоянию на сейчас согласно докладу главнокомандующего ВСУ, на некоторых участках фронта штурмовые действия РФ продолжается. Также не стихает вражеская артиллерия.

"Поэтому доверия словам из Москвы нет. Мы слишком хорошо знаем, как Москва манипулирует, и всегда готовы ко всему. Силы обороны Украины будут действовать рационально, зеркально отвечая. На каждый российский удар будет достаточный ответ", - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что на 21:30 и 22:00 ожидает детальные доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского после его общения с командирами бригад и других подразделений на передовой о ситуации на конкретных направлениях.

Реакция Ермака

Предложение российского диктатора Владимира Путина прокомментировал и глава ОП Андрей Ермак. Он тоже отметил, что 11 марта было предложение США, с которым согласилась Украина, но РФ продолжала удары по гражданским, убивая людей и детей.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что нашей стране нужна безусловная тишина и Украина на это тоже будет отвечать тишиной. По его словам, после 20 апреля прекращение огня надо продолжить. Однако на сейчас РФ не сделала этого в полной мере, как обещала.

"Нам нужна безусловная тишина. Украина будет отвечать тишиной на тишину, прекращением огня на прекращение огня. Важно, если действительно огонь будет прекращен сейчас, продолжить это и после 20 апреля. Россия должна прекратить огонь навсегда, прекратить войну. Мы готовы ко всему, армия также. Пока Россия не прекратила огонь полностью, как обещала.