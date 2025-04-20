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Конгресмен США висміяв перемир’я і назвав Путіна воєнним злочинцем

Неділя 20 квітня 2025 03:57
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Конгресмен США висміяв перемир’я і назвав Путіна воєнним злочинцем Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Американський конгресмен Джо Вілсон назвав російського диктатора Володимира Путіна цинічним брехуном, а великоднє перемир'я - фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку конгресмена у соцмережі X.

Член Палати представників від Республіканської партії жорстко розкритикував заяву Путіна щодо так званого "великоднього перемир’я" в Україні.

Вілсон назвав російського лідера воєнним злочинцем і звинуватив його в цинічному обмані.

"Воєнний злочинець Путін нагадує нам про свою повну й абсолютну розбещеність і зневагу до людського життя, бомбардуючи дитячі майданчики, християнські пекарні та оголошуючи фейкове пасхальне перемир'я, продовжуючи вторгнення, яке він розпочав і може закінчити вже сьогодні", - написав Вілсон.

Конгресмен також заявив, що історія запам’ятає Путіна як "жалюгідну і слабку людину".

Великоднє перемир'я РФ

Російський диктатор Володимир Путін оголосив перемир'я на фронті з нагоди Великодня. Режим припинення вогню має тривати 30 годин - з 18:00 суботи 19 квітня, до півночі з неділі на понеділок, 21 квітня.

Силам оборони дали команду припинити наступальні бойові дії, але дозволили дзеркально відповідати на порушення росіянами перемир'я.

На фронті спостерігається лише зменшення кількості боїв.

В ЄС з недовірою поставилися до перемир'я Путіна і закликали повністю зупинити війну.

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