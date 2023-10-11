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В Конгрессе США предлагают выделить Израилю 2 млрд долларов на ПВО

США, Среда 11 октября 2023 03:20
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В Конгрессе США предлагают выделить Израилю 2 млрд долларов на ПВО Фото: США могут предоставить Израилю 2 млрд долларов для системы ПВО "Железный купол" (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Группа Конгрессменов США представила закон о выделении Израилю дополнительных 2 млрд долларов на систему противовоздушной обороны "Железный купол".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соавторки законопроекта конгрессмена Клаудии Тенни.

"Я однозначно поддерживаю право Израиля на самооборону. Без критической системы "Железный купол", которая перехватывает палестинские ракеты в воздухе гораздо больше мирных жителей было бы ранено или убито", - заявила Тенни.

Она добавила, что за последние несколько дней израильская система ПВО перехватила более 3200 вражеских ракет.

Утверждается, что закон о дополнительных ассигнованиях на операцию "Железные мечи", которую объявил Иерусалим после вторжения ХАМАС получил широкую поддержку в Конгрессе США.

"Израиль имеет абсолютное право защищать себя и свой народ от террористов, которые не верят, что у него есть право на существование, и он должен иметь для этого средства", - сказал конгрессмен Миллер.

Война в Израиле

На прошлой неделе боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля и стали расстреливать как военных, так и мирных жителей. В ответ Иерусалим начал атаковать противников на территории сектора Газа, а затем объявил, что переходит в полноценное наступление.

Реакция США на нападение ХАМАСа на Израиль

Стало известно, что Америка направляет свою авианосную группу в восточную часть Средиземного моря из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль. Также, по словам неназванного американского чиновника, Соединенные Штаты перебросят в Средиземноморский регион более 20 самолетов, говорится об истребителях F-35 и F-15.

Президент США Джо Байден заявил, что увеличит дополнительную военную помощь Израилю, в частности, речь идет о боеприпасах и ракетах для систем ПВО.

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