На фоне атаки на Израиль. США перебросят в Средиземноморский регион более 20 самолетов

США перебросят около 20 истребителей в Средиземноморский регион в рамках плана по укреплению позиций американских сил в регионе.

О этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам неназванного американского чиновника, этот шаг будет включать отправку истребителей F-35 и F-15. Хотя точное количество самолетов неясно, чиновник сообщил, что, скорее всего, в этот регион будет направлено не менее 20-25 истребителей.

Целью развертывания дополнительных истребителей является сдерживание любой иранской агрессии, или расширения боевых действий за пределы границ Израиля.

Министр обороны Ллойд Остин объявил ранее, что США расширят свои истребительные эскадрильи на Ближнем Востоке под Центральным командованием США. Помимо F-35 и F-15, Остин также сообщил, что в регионе будут "усилены" эскадрильи F-16 и А-10.

Истребители F-35 впервые были направлены в этот регион в середине июля в ответ на иранскую агрессию в Ормузском проливе – важнейшем водном пути на Ближнем Востоке. Развертывание самолетов завершилось всего несколько дней назад.

Что этому предшествовало

Ранее стало известно, что США направляют свою авианосную группу в восточную часть Средиземного моря из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль.

Добавим, что ранее президент США Джо Байден подчернул, что Штаты позаботятся о том, чтобы Израиль получил всю необходимую помощь и смог защищать себя от террористической угрозы, а затем распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю.

К тому же, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что в ближайшее время Штаты объявят о предоставлении поддержки Израилю.