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США усилят военную помощь Израилю, - Байден

Вторник 10 октября 2023 22:17
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США усилят военную помощь Израилю, - Байден Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки увеличат дополнительную военную помощь Израилю. Речь идет о боеприпасах и ракетах для систем ПВО.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Джо Байден объяснил, что это будет охватывать боеприпасы и ракеты для систем ПВО "Железный Купол".

"Мы намерены убедиться, что Израиль не исчерпает эти критически важные ресурсы для защиты своих городов и своих граждан", - сказал он.

Конгрессу будет предложено принять срочные меры для финансирования потребностей национальной безопасности важнейших партнеров США.

"Речь идет не о партиях или политике. Речь идет о безопасности нашего мира", - добавляет он.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля и стали расстреливать как военных, так и мирных жителей.

В ответ Израиль начал атаковать боевиков ХАМАС на территории сектора Газа. Как отметил министр обороны страны Йоав Галант, Израиль сейчас переходит в полноценное наступление.

При этом ряд стран выступили с поддержкой боевиков из ХАМАС. В частности, это Йемен и Иран. Также атаковать Израиль с территории Ливана уже начали боевики "Хезболла".

Также сегодня Байден сказал, что страны, желающие вмешаться в войну Израиля с боевиками ХАМАС, должны воздержаться от таких действий.

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