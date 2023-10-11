В Конгресі США пропонують виділити Ізраїлю 2 млрд доларів на ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт співавторки законопроєкту конгресмена Клаудії Тенні.

"Я однозначно підтримую право Ізраїлю на самооборону. Без критичної системи "Залізний купол", яка перехоплює палестинські ракети в повітрі набагато більше мирних жителів було б поранено або вбито", - заявила Тенні.

Вона додала, що за останні кілька днів ізраїльська система ППО перехопила понад 3200 ворожих ракет.

Стверджується, що закон про додаткові асигнування на операцію "Залізні мечі", яку оголосив Єрусалим після вторгнення ХАМАСу отримав широку підтримку в Конгресі США.

"Ізраїль має абсолютне право захищати себе та свій народ від терористів, які не вірять, що він має право на існування, і він повинен мати для цього засоби", - сказав конгресмен Міллер.

Війна в Ізраїлі

Минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю та почали розстрілювати як військових, так і мирних жителів. У відповідь Єрусалим почав атакувати противників на території сектору Гази, а згодом оголосив, що переходить у повноцінний наступ.

Реакція США на напад ХАМАСу на Ізраїль

Стало відомо, що Америка направляє свою авіаносну групу до східної частини Середземного моря через напад терористів ХАМАС на Ізраїль. Також, за словами неназваного американського чиновника, Сполучені Штати перекинуть до Середземноморського регіону понад 20 літаків, йдеться про винищувачі F-35 та F-15.

Президент США Джо Байден заявив, що збільшить додаткову військову допомогу Ізраїлю, зокрема йдеться про боєприпаси та ракети для систем ППО.