Израиль переходит в полноценное наступление на Газу, - министр обороны

Израиль переходит в полноценное наступление на Газу, а террористы из ХАМАСа пожалеют об этом моменте.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

"Я снял все ограничения, мы восстановили контроль над территорией и переходим к полноценному наступлению", - сказал Галлант войскам на границе с сектором Газы.

Он добавил, что у военных будет возможность изменить реальность

"ХАМАС хотел изменений в секторе Газа, он изменится на 180 градусов по сравнению с тем, что он думал", - говорит Галлант.

Министр добавил, что ХАМАС пожалеет об этом моменте, а Газа никогда не вернется к тому, что было. Также он сказал, что кто бы ни пришел обезглавливать, убивать женщин, переживших Холокост, Израиль уничтожит врагов всеми силами и без компромиссов.

Вторжение боевиков ХАМАС в Израиль

Напомним, в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля и начали убивать и похищать как военных, так и мирных жителей.

Террористы также публиковали ужасные видео своих издевательств над гражданскими в сети.

При этом вчера, 9 октября, один из представителей ХАМАС пригрозил, что за каждый удар по сектору Газа без предупреждения они будут казнить одного из пленных мирных израильтян.