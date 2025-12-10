Конгресс США ограничивает вывод американских войск из Европы и Южной Кореи

В США представили обновленную версию оборонного бюджета на 2026 год, в которой усилены ограничения на сокращение военного контингента в Европе и Южной Корее. Документ направлен на сохранение стабильности в ключевых регионах и укрепление позиций Вашингтона среди союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию FOX News.

Конгресс закрепляет ограничения на вывод войск

Согласованный комитетами Палаты представителей и Сената проект оборонного бюджета предусматривает, что численность американских войск в Европе не может снижаться ниже 76 тысяч без официальной оценки последствий и подтверждения Конгресса о безопасности такого шага для США и НАТО.

Аналогичный механизм действует для Южной Кореи: количество военных не может опускаться ниже 28,5 тысячи человек, а любое сокращение требует доказательств, что уровень сдерживания КНДР не пострадает и что союзники были должным образом проинформированы.

Отдельно в законопроект включено требование сохранить должность Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR).

Эта роль традиционно закреплена за представителем США, и теперь она будет формализована на уровне законодательства.

Реакция Вашингтона и союзников

В последние месяцы появлялись сообщения о возможном пересмотре структуры американского присутствия за рубежом, включая дискуссии о сокращении войск и изменении роли США в НАТО.

Хотя Пентагон официально отказался от подобных сценариев, Конгресс решил дополнительно юридически закрепить ограничения.

При встречах с европейскими партнерами американская сторона подчеркивала, что в ближайшие годы Европа должна активнее брать на себя функции коллективной обороны.

Представители США заявляли, что не планируют значительного уменьшения войск в Европе и готовы сохранить стратегические командные позиции в структуре НАТО.

Украинское направление и дополнительные положения

Законопроект включает 400 млн долларов на программу содействия безопасности Украины на два года.

Кроме того, документ уточняет условия, при которых Пентагон может вернуть оборудование, предназначенное для Украины, но еще не поставленное.

Возврат допускается лишь при срочной необходимости для операций США или при невозможности его использования без риска для жизни.