В Кремле заявляют о недоверии к новой стратегии США и обещают следить за ее выполнением
В Кремле оптимистично комментируют обновленную стратегию национальной безопасности США, но будут внимательно следить, как документ будет реализовываться на практике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарии российским СМИ пресс-секретаря российского диктатора Володомира Путина Дмитрия Пескова и заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
По словам Пексова, в стратегии есть формулировка "против конфронтации, в сторону диалога и развития добрых отношений".
"Это, с одной стороны, отрадно, но, с другой стороны, мы знаем, что бывает, когда очень красиво и концептуально все написано, но то, что называется у них deep state, делает все по-другому. Поэтому нам нужно очень внимательно следить за тем, какую реализацию найдет эта концепция", - добавил представитель Кремля.
Дмитрий Медведев отметил, что в новой стратегии национальной безопасности США впервые за много лет открыто говорится о необходимости налаживать отношения с Россией, при этом он призвал не переоценивать документ.
По его словам, "это не просто очередная кипа надменных американских дипломатических формул". Это похоже на "попытку разворота большого корабля, который долго шел по инерции и наконец решил изменить курс".
Новая Стратегия национальной безопасности США
Как сообщалось, 5 декабря Соединенные Штаты представили новую Стратегию национальной безопасности.
Один из ее ключевых пунктов - завершение войны в Украине.
Также США считают восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией одним из основных своих приоритетов на европейском направлении.
В целом Вашингтон желает восстановить стабильность в Европе и считает, что в основе должно быть урегулирование конфликта в Украине. Также США настроены на скорейшее прекращение боевых действий для "стабилизации евразийского пространства" и сокращения рисков вооруженного конфликта между странами Европы и Россией.
Мирный план США
В ноябре США представили новый мирный план по завершению войны в Украине, который разрабатывали спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и российский посланник Кирилл Дмитриев.
Первоначальный вариант документа насчитывал 28 пунктов, большинство из которых были выгодны России. После переговоров 23 и 30 октября делегации США и Украины их осталось 20.
Второго декабря Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву, чтобы встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным и обсудить уже обновленный документ.
После 5-часовых переговоров помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что компромисс пока не найден, но стороны готовы работать дальше.