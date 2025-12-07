В Кремле оптимистично комментируют обновленную стратегию национальной безопасности США, но будут внимательно следить, как документ будет реализовываться на практике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарии российским СМИ пресс-секретаря российского диктатора Володомира Путина Дмитрия Пескова и заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

По словам Пексова, в стратегии есть формулировка "против конфронтации, в сторону диалога и развития добрых отношений".

"Это, с одной стороны, отрадно, но, с другой стороны, мы знаем, что бывает, когда очень красиво и концептуально все написано, но то, что называется у них deep state, делает все по-другому. Поэтому нам нужно очень внимательно следить за тем, какую реализацию найдет эта концепция", - добавил представитель Кремля.

Дмитрий Медведев отметил, что в новой стратегии национальной безопасности США впервые за много лет открыто говорится о необходимости налаживать отношения с Россией, при этом он призвал не переоценивать документ.

По его словам, "это не просто очередная кипа надменных американских дипломатических формул". Это похоже на "попытку разворота большого корабля, который долго шел по инерции и наконец решил изменить курс".