США потратят 800 млн долларов на поддержку Украины в 2026-2027 годах
В воскресенье, 7 декабря, законодатели США представили окончательный текст законопроекта об оборонной политике, который предусматривает рекордные расходы на национальную безопасность, а также помощь Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, Fox News и AOL.
Как пишут СМИ, законопроект предусматривает выделение на военные расходы 901 млрд долларов США на 2026 финансовый год. Это на 8 млрд долларов больше, чем запрашивал президент США Дональд Трамп в мае этого года.
Также в документе предусмотрена помощь Украине.
"Законопроект продлевает финансирование Инициативы по оказанию помощь Украине в сфере безопасности на уровне 400 млн долларов в год на 2026 и 2027 финансовые годы", - пишет Fox News.
Кроме того, Конгресс США потребует более частой отчетности о взносах союзников в Украину, чтобы отслеживать, как европейские партнеры поддерживают Киев.
Ряд СМИ также указывают, что документ накладывает на главу Пентагона обязательство докладывать в Палату представителей США и Сенат Конгресса о приостановке или прекращении предоставления Украине разведданных.
По словам помощников руководства республиканцев, Палата представителей проведет голосование по этому законопроекту в ближайшие дни.
"Этот закон включает в себя важные положения принятые Палатой представителей, которые гарантируют, что наши вооруженные силы останутся самыми смертоносным в мире и смогут сделать любого противника", - заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.
Он добавил, что документ будет способствовать реализации повестки Трампа, "положив конец идеологии пробуждения в Пентагоне, обеспечив безопасность границ, оживив оборонно-промышленную базу и возродив воинскую этику".
Что еще известно о законопроекте Пентагона
Масштабный документ объемом в 3000 страниц предусматривает повышение зарплат военнослужащим на 4%, но не включает двухпартийные усилия по стимулированию жилищного строительства, которые некоторые законодатели хотели включить в окончательный вариант законопроекта.
В дополнении к типичным положением документа о закупках военной техники и повышении конкурентоспособности с такими странами, как Китай и Россия, законопроект фокусируется на сокращении программ, которые критикует Трамп. Среди таких - инициативы по разнообразию, равенству и инклюзивности.
Кроме того, законопроект отменит указы AUMF 1991 и 2002 годов, которые уполномочили США выслать Саддама Хусейна из Кувейта и санкционировали вторжение в Ирак в 2003 году. Законодатели обеих партий годами добивались отмены этих разрешений, утверждая, что после свержения режима Хусейна они больше не нужны.
США уменьшили помощь Украине
Напомним, что с возвращением Дональда Трампа во власть, США сократили свою помощь Украине.
Говоря о военной сфере, НАТО и Соединенные Штаты создали механизм PURL, с помощью которого теперь страны Европы финансируют и покупают американское оружие для Украины.
К слову, на днях Трамп в очередной раз "похвастался", что США больше не тратят деньги на помощь Украине. Он подчеркнул, что теперь за это оружие платит НАТО и Вашингтон получает от Альянса деньги.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.