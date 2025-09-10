RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Конгресс готов принять закон о санкциях против РФ после атаки на Польшу, - сенатор

Фото: Линдси Грэм, американский сенатор (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Конгресс США готов поддержать законопроект, который предусматривает возможность введения жестких санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сенатора Линдси Грэма в соцсети X.

Грэм отметил, что полностью поддерживает позицию президента США Дональда Трампа в ответ на нарушение российскими дронами воздушного пространства Польши. 

"Господин президент, Конгресс с вами. Мы готовы принять закон, разрешающий введение новых жестких санкций и тарифов, которые вы сможете применять по своему усмотрению. Наша цель - дать вам возможности для противодействия нарастающей угрозе", - уточнил сенатор. 

Он также поддержал призывы Трампа к Европе ввести тарифы против Индии и Китая, которые покупают дешевую российскую нефть, тем самым подпитывая военную машину российского диктатора Владимира Путина. 

Грэм отметил, что республиканцы и демократы в Конгрессе работают с президентом Трампом над новыми идеями, в том числе и тарифами, чтобы положить конец войне России против Украины. 

Законопроект Грэма

Напомним, сенатор Линдси Грэм вместе с демократом Ричардом Блументалем и еще 80 законодателями внесли законопроект, предусматривающий расширение экономических санкций против России за отказ соблюдать перемирие.

Среди мер - введение 500-процентной пошлины на товары из стран, закупающих российскую нефть.

Документ поддерживают как в Сенате, так и в Палате представителей. Но на рассмотрение его нигде не выносили.

Трамп лично угрожал ввести против России вторичные тарифы и санкции, если она не пойдет на прекращение огня с Украиной, но с конкретными решениями американский лидер не спешит.

Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиПольшаВойна в УкраинеДрониАтака дронов