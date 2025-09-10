Конгрес готовий ухвалити закон про санкції проти РФ після атаки на Польщу, - сенатор

Грем зазначив, що повністю підтримує позицію президента США Дональда Трампа у відповідь на порушення російськими дронами повітряного простору Польщі.

"Пане президенте, Конгрес із вами. Ми готові ухвалити закон, що дозволяє введення нових жорстких санкцій і тарифів, які ви зможете застосовувати на свій розсуд. Наша мета - дати вам можливості для протидії зростаючій загрозі", - уточнив сенатор.

Він також підтримав заклики Трампа до Європи ввести тарифи проти Індії та Китаю, які купують дешеву російську нафту, тим самим підживлюючи військову машину російського диктатора Володимира Путіна.

Грем зазначив, що республіканці та демократи в Конгресі працюють із президентом Трампом над новими ідеями, зокрема й тарифами, щоб покласти край війні Росії проти України.