ua en ru
Ср, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Конгресс готов принять закон о санкциях против РФ после атаки на Польшу, - сенатор

Среда 10 сентября 2025 21:23
UA EN RU
Конгресс готов принять закон о санкциях против РФ после атаки на Польшу, - сенатор Фото: Линдси Грэм, американский сенатор (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Конгресс США готов поддержать законопроект, который предусматривает возможность введения жестких санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сенатора Линдси Грэма в соцсети X.

Грэм отметил, что полностью поддерживает позицию президента США Дональда Трампа в ответ на нарушение российскими дронами воздушного пространства Польши.

"Господин президент, Конгресс с вами. Мы готовы принять закон, разрешающий введение новых жестких санкций и тарифов, которые вы сможете применять по своему усмотрению. Наша цель - дать вам возможности для противодействия нарастающей угрозе", - уточнил сенатор.

Он также поддержал призывы Трампа к Европе ввести тарифы против Индии и Китая, которые покупают дешевую российскую нефть, тем самым подпитывая военную машину российского диктатора Владимира Путина.

Грэм отметил, что республиканцы и демократы в Конгрессе работают с президентом Трампом над новыми идеями, в том числе и тарифами, чтобы положить конец войне России против Украины.

Законопроект Грэма

Напомним, сенатор Линдси Грэм вместе с демократом Ричардом Блументалем и еще 80 законодателями внесли законопроект, предусматривающий расширение экономических санкций против России за отказ соблюдать перемирие.

Среди мер - введение 500-процентной пошлины на товары из стран, закупающих российскую нефть.

Документ поддерживают как в Сенате, так и в Палате представителей. Но на рассмотрение его нигде не выносили.

Трамп лично угрожал ввести против России вторичные тарифы и санкции, если она не пойдет на прекращение огня с Украиной, но с конкретными решениями американский лидер не спешит.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Польша Война в Украине Дрони Атака дронов
Новости
Два топ-силовика Путина получили подозрения за участие в разгоне Майдана
Два топ-силовика Путина получили подозрения за участие в разгоне Майдана
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России