Конгресс готов принять закон о санкциях против РФ после атаки на Польшу, - сенатор

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сенатора Линдси Грэма в соцсети X .

Грэм отметил, что полностью поддерживает позицию президента США Дональда Трампа в ответ на нарушение российскими дронами воздушного пространства Польши.

"Господин президент, Конгресс с вами. Мы готовы принять закон, разрешающий введение новых жестких санкций и тарифов, которые вы сможете применять по своему усмотрению. Наша цель - дать вам возможности для противодействия нарастающей угрозе", - уточнил сенатор.

Он также поддержал призывы Трампа к Европе ввести тарифы против Индии и Китая, которые покупают дешевую российскую нефть, тем самым подпитывая военную машину российского диктатора Владимира Путина.

Грэм отметил, что республиканцы и демократы в Конгрессе работают с президентом Трампом над новыми идеями, в том числе и тарифами, чтобы положить конец войне России против Украины.