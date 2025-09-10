ua en ru
Ср, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Конгрес готовий ухвалити закон про санкції проти РФ після атаки на Польщу, - сенатор

Середа 10 вересня 2025 21:23
UA EN RU
Конгрес готовий ухвалити закон про санкції проти РФ після атаки на Польщу, - сенатор Фото: Ліндсі Грем, американський сенатор (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Конгрес США готовий підтримати законопроект, який передбачає можливість введення жорстких санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сенатора Ліндсі Грема в соцмережі X.

Грем зазначив, що повністю підтримує позицію президента США Дональда Трампа у відповідь на порушення російськими дронами повітряного простору Польщі.

"Пане президенте, Конгрес із вами. Ми готові ухвалити закон, що дозволяє введення нових жорстких санкцій і тарифів, які ви зможете застосовувати на свій розсуд. Наша мета - дати вам можливості для протидії зростаючій загрозі", - уточнив сенатор.

Він також підтримав заклики Трампа до Європи ввести тарифи проти Індії та Китаю, які купують дешеву російську нафту, тим самим підживлюючи військову машину російського диктатора Володимира Путіна.

Грем зазначив, що республіканці та демократи в Конгресі працюють із президентом Трампом над новими ідеями, зокрема й тарифами, щоб покласти край війні Росії проти України.

Законопроєкт Грема

Нагадаємо, сенатор Ліндсі Грем разом із демократом Річардом Блументалем і ще 80 законодавцями внесли законопроєкт, що передбачає розширення економічних санкцій проти Росії за відмову дотримуватися перемир'я.

Серед заходів - введення 500-відсоткового мита на товари з країн, які закуповують російську нафту.

Документ підтримують як у Сенаті, так і в Палаті представників. Але на розгляд його ніде не виносили.

Трамп особисто погрожував ввести проти Росії вторинні тарифи і санкції, якщо вона не піде на припинення вогню з Україною, але з конкретними рішеннями американський лідер не поспішає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Польща Війна в Україні Дрони Атака дронів
Новини
Два топ-силовики Путіна отримали підозри за участь у розгоні Майдану
Два топ-силовики Путіна отримали підозри за участь у розгоні Майдану
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії