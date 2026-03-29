Конфликт выходит из-под контроля? В Израиле тысячи людей восстали против войны с Ираном

Пока Ближний Восток содрогается от новых ракетных угроз, внутри самого Израиля назревает внутренний фронт. Так, 28 марта вечером страну охватила волна самых масштабных антивоенных протестов с момента начала прямого столкновения с Ираном в конце февраля 2026 года.

Тысячи людей вышли на улицы в Тель-Авиве и еще почти двух десятках городов Израиля, требуя от правительства немедленно прекратить эскалацию боевых действий и вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта с Ираном. По их мнению, эта война ведет страну к катастрофе.

По данным журналистов, демонстрации прошли одновременно в 20 городах страны.

При этом крупнейшая акция прошла в Тель-Авиве, где около 1500 активистов заблокировали центральные магистрали.

Тель-Авив, Иерусалим, Хайфа и Кесария. Лозунги: "Нет войне с Ираном", "Верните дипломатию", "Остановите огонь сейчас".

Контекст: протестующие считают, что конфликт окончательно выходит из-под контроля, особенно после официального вступления в войну йеменских хуситов.

Жесткие задержания и реакция полиции

Несмотря на мирный характер многих собраний, ситуация быстро обострилась. Например, в Тель-Авиве израильская полиция применила силу для разгона демонстрантов, мотивируя это нарушением правил безопасности военного времени.

По официальным данным, арестованы по меньшей мере 22 человека.

Полиция действовала жестко, пытаясь освободить проезжую часть. Офицеры заявили, что массовые скопления людей прямо нарушают инструкции Командования тыла (Home Front Command), которые запрещают большие собрания из-за высокой угрозы ракетных обстрелов со стороны Ирана и Ливана.

В свою очередь протестующие обвиняют власти в использовании военного положения для подавления демократических свобод и права на критику военной стратегии.

Почему это происходит именно сейчас

Эта волна протестов совпала с критическим моментом на фронте. Пока армия отражает атаки проиранских прокси, значительная часть израильского общества опасается, что война на истощение разрушит экономику и приведет к непоправимым человеческим потерям.

"Мы не хотим видеть, как наши города становятся целями из-за амбиций политиков. Нам нужен мирный регион, а не вечная война на три фронта", - цитирует The Guardian одного из участников митинга в Хайфе.