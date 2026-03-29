Конфлікт виходить з-під контролю? В Ізраїлі тисячі людей повстали проти війни з Іраном

Поки Близький Схід здригається від нових ракетних загрози, всередині самого Ізраїлю назріває внутрішній фронт. Так, 28 березня ввечері країну охопила хвиля наймасштабніших антивоєнних протестів з моменту початку прямого зіткнення з Іраном наприкінці лютого 2026 року.

Тисячі людей вийшли на вулиці у Тель-Авіві та ще майже двох десятках міст Ізраїля, вимагаючи від уряду негайно припинити ескалацію бойових дій і повернутися до дипломатичного врегулювання конфлікту з Іраном. На їхню думку, ця війна веде країну до катастрофи.

За даними журналістів, демонстрації відбулися одночасно у 20 містах країни.

При цьому найбільша акція пройшла у Тель-Авіві, де близько 1500 активістів заблокували центральні магістралі.

Гасла: "Ні війні з Іраном", "Поверніть дипломатію", "Зупиніть вогонь зараз".

Контекст: протестувальники вважають, що конфлікт остаточно виходить з-під контролю, особливо після офіційного вступу у війну єменських хуситів.

Жорсткі затримання та реакція поліції

Попри мирний характер багатьох зібрань, ситуація швидко загострилася. Наприклад, у Тель-Авіві ізраїльська поліція застосувала силу для розгону демонстрантів, мотивуючи це порушенням правил безпеки воєнного часу.

За офіційними даними, заарештовано щонайменше 22 особи.

Поліція діяла жорстко, намагаючись звільнити проїжджу частину. Офіцери заявили, що масові скупчення людей прямо порушують інструкції Командування тилу (Home Front Command), які забороняють великі зібрання через високу загрозу ракетних обстрілів з боку Ірану та Лівану.

В свою чергу протестувальники звинувачують владу у використанні воєнного стану для придушення демократичних свобод та права на критику військової стратегії.

Чому це відбувається саме зараз

Ця хвиля протестів збіглася з критичним моментом на фронті. Поки армія відбиває атаки проіранських проксі, значна частина ізраїльського суспільства побоюється, що війна на виснаження зруйнує економіку та призведе до непоправних людських втрат.

"Ми не хочемо бачити, як наші міста стають цілями через амбіції політиків. Нам потрібен мирний регіон, а не вічна війна на три фронти", - цитує The Guardian одного з учасників мітингу в Хайфі.