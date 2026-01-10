ua en ru
Протесты в Иране: погибли более 50 человек, среди них - дети

Иран, Суббота 10 января 2026 09:30
Протесты в Иране: погибли более 50 человек, среди них - дети Фото: в Иране во время протестов погибли более 50 человек (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Протесты в Иране продолжаются уже 13 дней подряд, несмотря на угрозы властей о жестких мерах. Известно о более 50 погибших, среди них есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и Reuters.

По данным норвежской правозащитной организации NGO Iran Human Rights, за 13 дней протестов в Иране, вызванных гневом против режима и ростом стоимости жизни, погибли более 51 протестующего.

"По меньшей мере 51 протестующий, среди которых девять детей в возрасте до 18 лет, погибли, а сотни получили ранения в течение первых тринадцати дней нового раунда общенациональных протестов в Иране", - сообщила организация.

В то же время иранская правозащитная организация HRANA заявила, что зафиксировала по меньшей мере 62 смерти, включая 14 сотрудников сил безопасности и 48 протестующих.

Президент США Дональд Трамп, который прошлым летом бомбил Иран и на прошлой неделе предупредил Тегеран, что США могут поддержать протестующих, вчера выступил с очередным предупреждением, сказав: "Лучше не начинайте стрелять, потому что мы тоже начнем стрелять".

В телевизионном обращении верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал не отступать, обвинив демонстрантов в том, что они действуют в интересах оппозиционных групп за рубежом и США, а прокурор угрожал протестующим смертной казнью.

Министерство информационных и коммуникационных технологий Ирана заявило, что решение об отключении интернета было принято "компетентными органами безопасности, учитывая текущую ситуацию в стране".

На видео, опубликованных государственным телевидением, были показаны, как утверждалось, горящие автобусы, автомобили и мотоциклы, а также пожары в подземных станциях метро и банках.

Лидеры Франции, Великобритании и Германии выступили с совместным заявлением, в котором осудили убийства протестующих и призвали иранские власти воздержаться от насилия.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Организация Объединенных Наций очень обеспокоена гибелью людей.

Протесты в Иране

Напомним, с конца декабря 2025 года в Иране происходят массовые протесты, которые приобрели серьезный масштаб и уже переросли в вооруженные столкновения.

Началось все с торговцев с центрального городского рынка Тегерана, которые 28 декабря вышли на улицы в знак протеста против резкого падения курса национальной валюты.

По данным местных СМИ, больше всего участвовали в протестах продавцы мобильных телефонов, электроники и бытовой техники, которые покупают свой товар за иностранную валюту, а продают - за местную.

К митингам присоединились студенты и другие слои населения, а также, что стало довольно неожиданным - те, кто когда-то был "опорой режима".

Иранский режим отреагировал максимально жестоко - стрельбой, спецсредствами, избиениями и массовыми арестами.

По состоянию на 6 января сообщалось о 35 погибших, среди которых четверо детей и 1200 арестованных.

В начале беспорядков в Иране президент США Дональд Трамп гневно отреагировал на их подавление, пообещав поддержку гражданам в случае применения против них оружия.

Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэма назвал иранский режим аятолл "нацистским", а также открыто заявил, что "помощь уже в пути" - намекая на возможные наказания от США для иранских властей.

Тем временем издание The Times сообщило, что Верховный лидер Ирана Али Хаменеи подготовил план побега в Москву на случай, если силовикам не удастся подавить протесты или они начнут дезертировать.

