Война с Ираном продлится дольше, чем говорил Трамп. Рубио предупредил союзников, - Axios

Несмотря на надежду на скорую развязку, боевые действия между США и Ираном затянутся еще минимум на две-четыре недели.
Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios и сообщения в сети X.
В начале конфликта президент США Дональд Трамп предполагал, что операция продлится четыре-шесть недель. По словам Рубио, ситуацию критически осложняет отсутствие прямой связи с иранским руководством.
Сейчас диалог ведется только через посредников, поскольку официальные лица в Тегеране фактически "залегли на дно".
Госсекретарь объяснил, что иранские чиновники избегают телефонов, опасаясь, что их вычислят и ликвидируют. Кроме проблем со связью, Вашингтон до сих пор не понимает, кто именно в Иране имеет право принимать финальные решения.
На фоне этой неопределенности в регион прибывают еще тысячи американских военных. Администрация США уже рассматривает варианты, которые предусматривают привлечение наземных подразделений для достижения целей операции.
Соединенные Штаты пока не видят возможности для мгновенного прекращения огня, хотя и заявляют о решимости завершить кампанию.
"Мы решительно настроены достичь всех своих целей в этой войне", - подчеркнул Рубио во время закрытых переговоров с союзниками.
Позже, во время официального общения с прессой по итогам встречи G7, госсекретарь также подтвердил, что развязка наступит не так быстро, как ожидалось.
Он отметил, что США ожидают, что "этот конфликт закончится через несколько недель".
Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что стремится избежать затяжной войны и надеется положить конец конфликту уже в ближайшие недели. По данным СМИ, он настаивает на строгом соблюдении ранее объявленных сроков.
В рамках подготовки к диалогу Трамп на 10 дней приостановил удары по энергетическим объектам Ирана. По словам американского лидера, этот шаг был сделан по просьбе Тегерана, а сами переговоры "идут очень хорошо".
Также сегодня, 27 марта, ожидается, что Иран передаст США встречное предложение по мирному урегулированию. Белый дом сейчас находится в ожидании официального сигнала от иранской стороны.