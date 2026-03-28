ua en ru
Сб, 28 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Иране власти решили отправить 12-летних детей на блокпосты, - СМИ

18:22 28.03.2026 Сб
3 мин
Дети останавливают машині, а во время прилетов делают предупредительные выстрелы в небо
aimg Эдуард Ткач
Фото: в КСИР утверждают, что много подростков хотят на блокпосты (Getty Images)

Силы безопасности Ирана вербуют детей от 12 лет для охраны контрольно-пропускных пунктов и других зачем в Тегеране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Alarabiya English.

Как пишет СМИ, после начала войны по всему Тегерану появились блокпосты, и на некоторых из них дежурят подростки с автоматами.

Причиной таких явлений стало то, иранские власти начали в столице кампанию по набору персонала "За Иран", цель которой - регистрация желающих вступить в ряды сил безопасности. Причем минимальный возраст новобранцев был снижен до 12 лет.

В эфире государственному телевидению Рахим Надали, представитель КСИР в Тегеране, публично заявил, что люди в возрасте от 12 лет могут зарегистрироваться, чтобы помочь КСИР и молодежному добровольческому ополчению "Басидж" противостоять "глобальному хулигану" (термин, используемый для обозначения США).

По его словам, в задачи входит "сбор данных по вопросам безопасности и оперативное патрулирование", а также организация ночных автоколонн в городе.

"На контрольно-пропускных пунктах и патрулях "Басидж", которые вы видите по всему городу, у нас было очень большое количество добровольцев из числа молодежи и подростков, желающих принять участие. Учитывая возраст желающих присоединиться, мы снизили минимальный возраст до 12 лет, поскольку дети в возрасте 12-13 лет хотят принимать участие", - сказал он.

Жители Тегерана рассказали журналистам издания AFP, что с начала война с США и Израилем они видели в городе вооруженных молодых людей.

"Военные пикапы с установленным на них тяжелым вооружением перекрывают дороги и обыскивают автомобили. Проезжаешь мимо, и всего в 100 метрах впереди несколько частных автомобилей с подростками, вооруженными автоматами Узи, снова останавливают машины", - рассказал один из местных жителей.

Также он добавил, что когда ракета попадает в какое-либо место, то территория немедленно оцепляется. В свою очередь подростки с автоматами Калашникова выкрикивают приказы, где стоять, и регулярно делают предупредительные выстрелы в воздух.

Другой житель столицы сообщил, что по ночам сторонники режима "забирают машины, оборудованные громкоговорителями, развешивают на них флаги, устраивают шумные шествия и выкрикивают лозунги на улицах".

Война на Ближнем Востоке

Напомним, что несмотря на надежду на скорую развязку на Ближнем Востоке, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что боевые действия между Соединенными Штатами и Ираном затянуться еще минимум на 2-4 недели.

Тем временем Уганда в Африке неожиданно заявила о желании вступить в войну с Ираном на стороне Израиля. Там считают, что одной бригады их армии хватит, чтобы захватить Иран.

В свою очередь йеменские хуситы, которые поддерживаются Иранои, ужер присоединились к боевым действиям. Сегодня они заявили о первой атаке на Израиль после начала войны на Ближнем Востоке.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Иран Тегеран Дети
Новости
Аналитика
