В Иране власти решили отправить 12-летних детей на блокпосты, - СМИ
Силы безопасности Ирана вербуют детей от 12 лет для охраны контрольно-пропускных пунктов и других зачем в Тегеране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Alarabiya English.
Как пишет СМИ, после начала войны по всему Тегерану появились блокпосты, и на некоторых из них дежурят подростки с автоматами.
Причиной таких явлений стало то, иранские власти начали в столице кампанию по набору персонала "За Иран", цель которой - регистрация желающих вступить в ряды сил безопасности. Причем минимальный возраст новобранцев был снижен до 12 лет.
В эфире государственному телевидению Рахим Надали, представитель КСИР в Тегеране, публично заявил, что люди в возрасте от 12 лет могут зарегистрироваться, чтобы помочь КСИР и молодежному добровольческому ополчению "Басидж" противостоять "глобальному хулигану" (термин, используемый для обозначения США).
По его словам, в задачи входит "сбор данных по вопросам безопасности и оперативное патрулирование", а также организация ночных автоколонн в городе.
"На контрольно-пропускных пунктах и патрулях "Басидж", которые вы видите по всему городу, у нас было очень большое количество добровольцев из числа молодежи и подростков, желающих принять участие. Учитывая возраст желающих присоединиться, мы снизили минимальный возраст до 12 лет, поскольку дети в возрасте 12-13 лет хотят принимать участие", - сказал он.
Жители Тегерана рассказали журналистам издания AFP, что с начала война с США и Израилем они видели в городе вооруженных молодых людей.
"Военные пикапы с установленным на них тяжелым вооружением перекрывают дороги и обыскивают автомобили. Проезжаешь мимо, и всего в 100 метрах впереди несколько частных автомобилей с подростками, вооруженными автоматами Узи, снова останавливают машины", - рассказал один из местных жителей.
Также он добавил, что когда ракета попадает в какое-либо место, то территория немедленно оцепляется. В свою очередь подростки с автоматами Калашникова выкрикивают приказы, где стоять, и регулярно делают предупредительные выстрелы в воздух.
Другой житель столицы сообщил, что по ночам сторонники режима "забирают машины, оборудованные громкоговорителями, развешивают на них флаги, устраивают шумные шествия и выкрикивают лозунги на улицах".
