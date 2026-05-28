Конфликт между США и Китаем из-за Тайваня грозит ядерной эскалацией, - IISS

Согласно оценке Международного института стратегических исследований (IISS), во время возможного конфликта вооруженные силы обеих стран, вероятно, будут осуществлять масштабные операции в различных военных сферах. Их главной целью станут командные пункты и центры связи противника.

"Конфликт с Китаем может привести к эскалации, потенциально до ядерного уровня, учитывая стратегическое значение Тайваня для Пекина", - говорится в документе.

Американские и китайские военные имеют разные цели: Китай стремится сдержать США и их союзников, а Вашингтон - укрепить устойчивость острова. Пока нет публичных данных, которые бы свидетельствовали, что стороны готовы установить "защитные механизмы".

Речь идет о правилах применения оружия, которые бы ограничили удары по ключевым узлам компьютерных систем, разведки и управления.

Наращивание ядерных арсеналов

В отчете IISS отмечается, что эпицентром новой ядерной гонки становится Азиатско-Тихоокеанский регион. Страны активно расширяют свои арсеналы, тогда как неядерные государства стремятся получить дальнобойное оружие, что представляет вызов для стратегической стабильности.

США и Россия имеют значительно большие арсеналы, однако Китай увеличивает и совершенствует свои ядерные возможности самыми быстрыми темпами среди всех ядерных государств. По данным декабрьского отчета Пентагона, к 2030 году Пекин планирует развернуть 1 000 боеголовок.

По оценкам экспертов, сейчас запасы стран выглядят так:

Россия - 4 400 активных боеголовок.

США - 3 700 активных боеголовок.

Китай - 620 активных боеголовок.

Стратегическую оценку IISS обнародовали накануне масштабного саммита по безопасности в Азии - Диалога Шангри-Ла. Эта неформальная конференция пройдет в Сингапуре с 29 по 31 мая.

Ожидается, что ключевыми темами обсуждений станут ситуация вокруг Тайваня, война США и Израиля против Ирана, а также общая неопределенность относительно обязательств Штатов перед регионом. Участие в мероприятии примет широкий круг лиц: министры, генералы, дипломаты, производители оружия и руководители разведок.