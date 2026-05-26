ua en ru
Вт, 26 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Тайвань зафиксировал второе за неделю "боевое" патрулирования Китая возле острова

06:22 26.05.2026 Вт
2 мин
Что известно о присутствии Китая возле Тайваня?
aimg Эдуард Ткач
Тайвань зафиксировал второе за неделю "боевое" патрулирования Китая возле острова Фото: на Тайване говорят, что в первой "цепи островов" уже 100 кораблей Китая (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Тайвань в понедельник направил корабли и истребители для наблюдения за вторым за неделю китайским боевым патрулированием вблизи острова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Советники Трампа назвали ему срок, когда Китай может напасть на Тайвань

Вчера 25 мая вечером в Минобороны Тайваня рассказали, что обнаружили 21 самолет Китая, включая истребители J-16 и беспилотники, которые действовали вокруг острова. Согласно заявлению, самолеты КНР вместе с военными кораблями проводили "совместное патрулирование для поддержания боевой готовности".

В прошлый вторник Китай провел аналогичное "патрулирование".то произошло за день до того, как президент Тайваня Лай Чинте отметил вторую годовщину своего пребывания в должности. Известно, что Пекин ненавидит Лая как "сепаратиста" и отклонил многочисленные его предложения о переговорах.

На прошедших выходных на Тайване заявили, что их береговая охрана столкнулась с кораблем китайской береговой охраны около островов Пратас, которые стратегически расположены в северной части Южно-Китайского моря.

В частности, генсек Совета нацбезопасности Тайваня Джозеф Ву рассказал в соцсетях о 100 китайских судах, которые, по его словам, в настоящее время находятся в "первой цепи островов". Речь о районе, который простирается от Японии через Тайвань и до Филиппин.

Что еще важно знать

Важно отметить, что Китай рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою территорию и почти ежедневно совершает облеты острова. Однако Тайбэй отвергает претензии Пекина на суверенитет над островом.

На данный момент Тайвань находится в состоянии повышенный готовности к дальнейшим действиям Китая. Это произошло после того, как лидер КНР Си Цзиньпином обсудил вопрос острова с президентом США Дональдом Трампом.

К слову, Трамп после встречи с Си Цзиньпином заявил, что не поддерживает провозглашение независимости Тайваня и хочет избежать эскалации в отношениях с Китаем.

Также известно, что во время саммита лидер Китая предупредил, что "неправильные решения по Тайваню" могут привести к конфликтам между КНР и США.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Китай Тайвань
Новости
Что стоит за словами Зеленского о финале "горячей фазы" войны: объяснение источника
Что стоит за словами Зеленского о финале "горячей фазы" войны: объяснение источника
Аналитика
Две власти Киева. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко перед зимой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Две власти Киева. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко перед зимой