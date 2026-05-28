Конфлікт між США та Китаєм через Тайвань загрожує ядерною ескалацією, - IISS

Згідно з оцінкою Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), під час можливого конфлікту збройні сили обох країн, імовірно, здійснюватимуть масштабні операції у різних військових сферах. Їхньою головною ціллю стануть командні пункти та центри зв’язку супротивника.

"Конфлікт з Китаєм може призвести до ескалації, потенційно до ядерного рівня, з огляду на стратегічне значення Тайваню для Пекіна", - йдеться у документі.

Американські та китайські військові мають різні цілі: Китай прагне стримати США та їхніх союзників, а Вашингтон - зміцнити стійкість острова. Наразі немає публічних даних, які б свідчили, що сторони готові встановити "захисні механізми".

Йдеться про правила застосування зброї, які б обмежили удари по ключових вузлах комп’ютерних систем, розвідки та управління.

Нарощування ядерних арсеналів

У звіті IISS наголошується, що епіцентром нових ядерних перегонів стає Азійсько-Тихоокеанський регіон. Країни активно розширюють свої арсенали, тоді як неядерні держави прагнуть отримати далекобійну зброю, що становить виклик для стратегічної стабільності.

США та Росія мають значно більші арсенали, проте Китай збільшує та вдосконалює свої ядерні можливості найшвидшими темпами серед усіх ядерних держав. За даними грудневого звіту Пентагону, до 2030 року Пекін планує розгорнути 1 000 боєголовок.

За оцінками експертів, наразі запаси країн виглядають так:

Росія - 4 400 активних боєголовок.

США - 3 700 активних боєголовок.

Китай - 620 активних боєголовок.

Стратегічну оцінку IISS оприлюднили напередодні масштабного безпекового саміту в Азії - Діалогу Шангрі-Ла. Ця неформальна конференція триватиме у Сінгапурі з 29 по 31 травня.

Очікується, що ключовими темами обговорень стануть ситуація навколо Тайваню, війна США та Ізраїлю проти Ірану, а також загальна невизначеність щодо зобов'язань Штатів перед регіоном. Участь у заході візьме широке коло осіб: міністри, генерали, дипломати, виробники зброї та керівники розвідок.