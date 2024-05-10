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На каком направлении фронта ВСУ смогут перехватить инициативу: прогноз эксперта

Украина, Пятница 10 мая 2024 09:50
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На каком направлении фронта ВСУ смогут перехватить инициативу: прогноз эксперта Фото: ВСУ смогут наступать на юге (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко, Александр Белоус
Эксперт: Алексей Гетьман

Российская армия все свои усилия сконцентрировала на востоке. ВСУ смогут перехватить инициативы на южном направлении фронта.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал военный эксперт Алексей Гетьман.

По его словам, тихо на юге не будет, боевые действия продолжатся, но здесь скорее россияне больше думают не о своем продвижении, а о том, чтобы помешать продвижению ВСУ.

"Я уверен, что с вооружением, которое поступит в достаточном объеме, мы сможем перехватить инициативу по крайней мере на юге. Поэтому ждать вражеского наступления с юга, по-моему, не стоит, все силы они бросят на восток. Судя по тому, что мы видим, основные попытки наступать будут именно там", - сказал он, не берясь прогнозировать, когда же инициативу перехватит Украина.

А что касается летнего наступления, то оно уже началось. Противник будет маневрировать, будет менять направления удара, поскольку логика и стратегия сухопутных боев за последние сто лет существенно не изменилась. Поэтому к попыткам прорвать оборону следует готовиться по всему фронту, добавил эксперт.

Напомним, за апрель ВСУ удалось несколько расширить плацдарм в Крынках на левом берегу Днепра. Что касается Запорожской области, то бои продолжаются в Работино и к востоку от села возле Вербового.

В то же время, российская армия после захвата Авдеевки в феврале продолжает продвигаться на восток. Под оккупацией в последнее время оказались несколько деревень. Кроме того, россияне пытаются захватить Времен Яр, но им это не удалось сделать до 9 мая по приказу Путина.

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