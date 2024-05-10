На каком направлении фронта ВСУ смогут перехватить инициативу: прогноз эксперта

По его словам, тихо на юге не будет, боевые действия продолжатся, но здесь скорее россияне больше думают не о своем продвижении, а о том, чтобы помешать продвижению ВСУ.

"Я уверен, что с вооружением, которое поступит в достаточном объеме, мы сможем перехватить инициативу по крайней мере на юге. Поэтому ждать вражеского наступления с юга, по-моему, не стоит, все силы они бросят на восток. Судя по тому, что мы видим, основные попытки наступать будут именно там", - сказал он, не берясь прогнозировать, когда же инициативу перехватит Украина.

А что касается летнего наступления, то оно уже началось. Противник будет маневрировать, будет менять направления удара, поскольку логика и стратегия сухопутных боев за последние сто лет существенно не изменилась. Поэтому к попыткам прорвать оборону следует готовиться по всему фронту, добавил эксперт.