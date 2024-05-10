"Серая зона" растет. Где наступает Россия и смогут ли ВСУ сдержать удар

Ситуация на фронте остается тяжелой. Российские войска после захвата Авдеевки расширяют зону прорыва, одновременно наступая на других направлениях. Подробнее о том, где продвигается враг и смогут ли Силы обороны сдержать удар, ­­­– в обзоре РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: отчеты американского Института изучения войны (ISW), аналитика украинского проекта DeepState, заявления главнокомандующего Вооруженных сил Александра Сырского, военных спикеров Назара Волошина и Дмитрия Плетенчука, комментарии экспертов Владислава Селезнева и Алексея Гетьмана.

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Главный удар на Покровск и Курахово

Особенно тяжело в Донецкой области. Настолько, что главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский посетил части на Покровском и Кураховском направлениях. По его словам, это направление главного удара противника. Превосходящие силы россиян ежедневно пытаются прорвать оборону, чтобы выйти на Покровск и Курахово.

"Наша задача в этих условиях – удержать занимаемые рубежи и позиции… всеми средствами нанести максимальные потери врагу, истощить его, сорвать планы и выиграть время для подготовки наших резервов", – отметил он.

В направлении Покровска оккупантам удалось закрепиться в поселке Очеретино. Силы обороны ввели резервы, чтобы стабилизировать фронт. Однако аналитики фиксируют новые продвижения. По данным ISW, противник уже продвинулся к северу от Очеретино и на запад от Тоненького. А в DeepState говорят о захвате Новокалиново, а также Архангельского и поселка Керамик в сторону Торецка.

О наступлении на Покровск речь еще не идет, но обстановка угрожающая и это факт, объясняет бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев. ВСУ пытались срезать Очеретинский клин, но не смогли, потому что враг закрепился на флангах и расширил их.

"У врага нет ресурса, чтобы атаковать и захватить Покровск. Но есть ресурсы захватить поселок Нью-Йорк с перспективой захватить Торецк. Думаю, в ближайшее время ситуация будет обостряться от Очеретино и на север", – рассказал он РБК-Украина.

Россияне пытаются выйти на Покровск, Курахово и Торецк (фото deepstatemap.live)

На пути к Курахово россияне уже около двух месяцев штурмуют Красногоровку - ближайший к Донецку город, находящийся под контролем ВСУ. Противник зашел в южную часть, бои идут на территории местного огнеупорного завода. По словам спикера оперативной-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина, на заводе враг заблокирован и отрезан от поставок боекомплекта.

Накануне он сообщил, что россияне время от времени заходят на восточные окраины на бронетехнике, но в большинстве случаев это вылазки пеших малых штурмовых групп или мобильных групп на мотоциклах.

Украинским войскам в Красногоровке помогает рельеф, но если критическая нехватка ресурсов сохранится, нечем будет отбивать вражеские атаки. Которые значительно оживились в этом районе, говорит Селезнев.

"Если мы потеряем "промку" (территорию огнеупорного завода, – ред.), мы можем потерять весь населенный пункт. Вопрос ресурсов остается ключевым, если их не будет, значит мы и дальше будем получать плохие новости с фронта", – добавил эксперт.

Угрозы для Часов Яра: лобовые атаки и обход с фланга

Еще одно горячее направление в Донецкой области - Бахмутское. Здесь по-прежнему бои на восточной окраине Часов Яра в микрорайоне Канал. "Серая зона" растет, и, судя по картам, вплотную подошла к застройке.

Россияне массированно бьют корректируемыми авиабомбами (КАБ). На прошлой неделе агентство Associated Press опубликовало видео с масштабами разрушений в Часов Яре, сопоставимыми с Бахмутом и Авдеевкой. Несмотря на то, что битва за город началась относительно недавно, в нем почти нет уцелевших зданий.

На этом участке противник сосредоточил до 25 тысяч человек. По словам представителя 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олега Калашникова, сначала в бой идут российские мобилизованные. Если им удается закрепиться на подступах к городу, подтягиваются опытные военные, которые создают огневой рубеж.

Захват Часов Яра важен для оккупантов, поскольку без контроля над ним невозможно продвижение в сторону Краматорска и Константиновки, добавил Калашников. В группировке "Хортица" заверили, что бои идут днем и ночью, и несмотря на вбросы российской пропаганды, врага удается сдерживать вне городской черты. Штурмовые группы также пытаются пересечь канал Северский Донец - Донбасс, но уничтожаются на подходя. Численное превосходства противника оценивается как 10:1.

Часов Яр атакуют в лоб и пытаются обойти с флангов (фото deepstatemap.live)

По данным британской разведки, с марта по апреля количество атак выросло на 200%. Однако все равно Россия добилась лишь ограниченных успехов и наверняка понесла большие потери. Тем не менее Владислав Селезнев не уверен, что Часов Яр удастся удержать в среднесрочной перспективе.

"Конечно, это не произойдет завтра или послезавтра, но тенденция очень неблагоприятная. Враг не только атакует в лоб в микрорайоне Канал, но и обходит с флангов. На севере выходит не очень, но к югу (со стороны Ивановского, – ред.) он с этой миссией справляется", – отметил он.

По его словам, если Силы обороны не найдут ресурсы, чтобы стабилизировать фронт, остро встанет вопрос потери Часов Яра.

"Причем не потери непосредственно в результате штурмовых ударов, нет. А вот с учетом рисков охвата и окружения, такой вариант вполне вероятен", – добавил он.

Активность под Купянском и будет ли наступление на Харьков

Севернее Бахмута противник устремился на Северск, но пока без изменений линии столкновения. По данным DeepState, есть продвижение в районе села Веселое, но это данные за длительный промежуток времени. В любом случае россияне давят и позитивных тенденций на данном участке нет.

Сообщается о штурмах в районе Белогоровки, Золотаревки и Верхнекаменки. Одна из целей прорыва в Северск – срезать Северский выступ, чтобы зайти украинским силам в тыл в Серебрянском лесничестве. Бои там динамичные, позиции переходят из рук в руки и, как заявил Назар Волошин, удалось несколько улучшить тактические позиции.

Немного севернее под Купянском россияне штурмуют район Кисловки, Котляровки и Табаевки по трассе на Сватово (Луганская область). Обострение на Лимано-Купянской оси серьезное, там россияне атакуют танковыми подразделениями, плюс перебрасывают десантников из района Работино (Запорожская область).

"Скоро мы увидим еще более активные бои. Кисловку и Котляровку мы потеряли, о них не стоит говорить как о рубеже обороны. Не исключаю, что можем потерять и Синьковку. Конечно, это тревожный звоночек для Купянска и Купянска-Узлового. Синьковка – это "ключи" к ним, а Купянск-Узловой, как по мне, – главная миссия в ближайшее время для врага", – подчеркнул Селезнев.

Оккупанты постепенно пытаются выйти на Купянск с двух сторон (фото deepstatemap.live)

Опасения по Харьковской области усилились после заявлений командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Павлюка. По его словам, у агрессора есть планы по захвату Харькова или Сум, но неизвестно, насколько они серьезны.

Диверсионные группы на границе уже активизировались, одну из них остановили при попытке проникнуть в село Пыльная к северу от Харькова. Одновременно наращивается группировка противника в приграничной Курской области. Как заявил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, чтобы открыть новую линию фронта, нужна группировка на 100 тысяч, пока такого скопления нет.

На сегодня там сосредоточилось до 70 тысяч военных, и таким количеством нереально захватить Харьков, говорит майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Потому что примерно столько или немного меньше оккупанты задействовали под Авдеевкой и Бахмутом. С другой стороны, вряд ли там они собрались "на перекур".

По его мнению, группировку могут как переместить на какой-то другой участок фронта, так и начать ее силами тактические действия на северо-востоке в Харьковской, Черниговской или Сумской областях. Зачем? Даже понимая, что нельзя такими силами захватить большой город, возможна попытка атаковать, чтобы растянуть украинскую обороны.

"Можно согласиться, что в таком количестве эти войска не будут штурмовать в лоб или в обход Харькова. Но так же правильно и то, что они не будут сидеть без дела. Их могут задействовать в тактическим наступательных действиях на северо-востоке или для быстрого перемещения куда-то на другой участок, где уже запланировано наступление", – объяснил эксперт в беседе с РБК-Украина.

Чего ждать на южном фронте

На юге россияне безуспешно пытаются выбить Силы обороны из Крынок на левобережье Херсонской области. Более того, под конец апреля украинские войска продвинулись в районе Велетенского (правый берег) и взяли под контроль остров Нестрыга на Днепре.

С начала мая противник пытается его отбить. По словам спикера Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, Нестрыга стала для врага потерей в тактическом и пропагандистском смысле, поэтому не исключено, что штурмы усилятся. Пока же существенных изменениях в характере действий россиян нет, равно как и признаков создания наступательных группировок. Ситуация на юге относительная стабильная, украинские воины отбивают атаки на Крынки и Работино (Запорожская область), добавил спикер.

Россияне атакуют Работино, но скорее всего действия на юге не о продвижении (фото deepstatemap.live)

Аналитики отмечают, что за апрель ВСУ удалось несколько расширить плацдарм в Крынках. Что касается Запорожской области, то бои продолжаются в Работино и восточнее села возле Вербового. По мнению Гетьмана, тихо на юге не будет, боевые действия продолжатся, но здесь скорее россияне больше думают не о своем продвижении, а о том, чтобы помешать продвинуться ВСУ.

"Потому что я уверен, что с вооружением, которое поступит в достаточном объеме, мы сможем перехватить инициативу по крайней мере на юге. Поэтому ждать вражеского наступления с юга, как по мне, не стоит, все силы они бросят на восток. Судя по тому, что мы видим, основные попытки наступать будут именно там", – сказал он, затрудняясь спрогнозировать, когда инициативу перехватит Украина.

А что касается летнего наступления, то оно уже началось. Противник будет маневрировать, менять направления удара, так как логика и стратегия сухопутных боев за последние сто лет существенно не изменилась. Поэтому к попыткам прорвать оборону стоит готовиться по всему фронту, добавил эксперт.

Прямо сейчас Украина получает западное оружие, но не в тех объемах, за которые голосовали. Накануне президент Владимир Зеленский заверил, как только Силы обороны получат необходимое, враг на востоке будет остановлен. Судя по всему, многое теперь зависит от скорости поставок.